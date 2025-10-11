ЗАРЕЖДАНЕ...
|Почина легенда
Кийтън става известна през 70-те години на миналия век благодарение на ролята си във филмите "Кръстникът“ и сътрудничеството си с режисьора Уди Алън. Тя печели "Оскар“ за най-добра актриса за "Ани Хол“ от 1977 г. Дългата ѝ кариера включва филми като "Клуб "Първа съпруга", множество сътрудничества с режисьорката Нанси Майърс и поредицата "Книжен клуб" и филма "Невъзможно твой".
Актрисата е родена в Лос Анджелис през 1946 г. като Даян Хол и е най-голямото от четири деца. Баща ѝ е бил строителен инженер, докато майка ѝ е останала вкъщи.
