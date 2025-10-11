ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Почина легенда
Автор: Илиана Пенова 22:58 / 11.10.2025Коментари (0)425
©
На 79-годишна възраст почина легендата на Холивуд Даян Кийтън. Актрисата, режисьор и продуцент е издъхнала в Калифорния.

Кийтън става известна през 70-те години на миналия век благодарение на ролята си във филмите "Кръстникът“ и сътрудничеството си с режисьора Уди Алън. Тя печели "Оскар“ за най-добра актриса за "Ани Хол“ от 1977 г. Дългата ѝ кариера включва филми като "Клуб "Първа съпруга", множество сътрудничества с режисьорката Нанси Майърс и поредицата "Книжен клуб" и филма "Невъзможно твой".

Актрисата е родена в Лос Анджелис през 1946 г. като Даян Хол и е най-голямото от четири деца. Баща ѝ е бил строителен инженер, докато майка ѝ е останала вкъщи.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Гаджето на Карлос Насар: Обичам те, шампионе мой! Ти си моят свят...
17:12 / 11.10.2025
Венета Райкова сложи край на спекулациите, разкри сериозна диагно...
14:34 / 11.10.2025
Нети се разплака пред Мон Дьо след негов въпрос
13:39 / 11.10.2025
Любо Киров: Не се съгласих със смъртта и започнах да търся целена...
10:49 / 11.10.2025
Веселин Маринов: Плаках! Всички знаем какво се случи
10:24 / 11.10.2025
Днес е рожденик! Оказва се, че изглежда доста по-млад, отколкото ...
09:47 / 11.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Строителен предприемач: Покупката на жилище на зелено с кредит е гаранция за безпроблемно изпълнение на сделката
Строителен предприемач: Покупката на жилище на зелено с кредит е гаранция за безпроблемно изпълнение на сделката
11:26 / 10.10.2025
Големи компании предлагат работа в Пловдив почти без интервю
Големи компании предлагат работа в Пловдив почти без интервю
05:10 / 09.10.2025
Двама милиардери от България в световната класация на богаташите, братя са
Двама милиардери от България в световната класация на богаташите, братя са
09:03 / 09.10.2025
Гърция сложи цяла Европа в малкия си джоб
Гърция сложи цяла Европа в малкия си джоб
12:46 / 10.10.2025
4 пожарни и линейка на мястото на големия пожар в Пловдив, в жилището може да има хора
4 пожарни и линейка на мястото на големия пожар в Пловдив, в жилището може да има хора
17:00 / 10.10.2025
Собственик на фирма за недвижими имоти: Купувачите вече са изключително внимателни към инвестиции в рисковите райони
Собственик на фирма за недвижими имоти: Купувачите вече са изключително внимателни към инвестиции в рисковите райони
09:10 / 10.10.2025
Александра Тюркмен: Направо ми разказа играта
Александра Тюркмен: Направо ми разказа играта
16:22 / 09.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Световна черна хроника
Български национален отбор по футбол
Вдигане на тежести - състезания и подготовка
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: