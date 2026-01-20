ЗАРЕЖДАНЕ...
|Почина барабанистът на легендарните Midnight Oil
Роб Хърст оставя зад себе си музикално наследство, което е вдъхновило поколения рок музиканти и фенове по целия свят.
Според официалното съобщение на бандата Хърст е издъхнал спокойно, заобиколен от свои близки. "След геройска битка в продължение на почти три години, Роб вече е свободен от болката“, се казва в текста.
Роб Хърст беше ключова фигура в Midnight Oil от създаването на групата през 1970‑те до техния окончателен край през 2022 г., като неговият енергичен стил и социално ангажирани текстове донесоха на групата международно признание.
Диагностициран със заболяването през 2023 г., Хърст открито говореше за своята борба и значението на осведомеността за панкреатичния рак.
Бандата призовава феновете, които искат да почетат паметта му, да направят дарения към организации като Pankind, Pancreatic Cancer Australia и Support Act – благотворителни организации, свързани с борбата с рака и подкрепата за музиканти.
