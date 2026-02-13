ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Почина Никол Караджова
Тъжната новина разтърси местната общност, която до последно се надяваше младата жена да се възстанови след изключително сложната интервенция.
Операцията е продължила повече от 12 часа и е извършена в клиника, ръководена от проф. Умберто Чило - директор на звеното по хепатобилиарна хирургия и на Центъра за чернодробни трансплантации към Университета в Падуа. Въпреки усилията на медицинския екип и проявената от пациентката изключителна воля за живот, състоянието ѝ остава критично и тя не успява да се пребори.
Здравословните проблеми на Никол започват още през 2021 г., когато в Анкона ѝ е извършена ортотопична трансплантация на черен дроб заради фулминантна чернодробна некроза. Впоследствие настъпват остри реакции на отхвърляне на органа, което налага необходимостта от втори трансплант.
Лекарите в Анкона отказват да извършат повторната операция. Подкрепяна от своите адвокати Матео Тофанели и Андреа Шиарета, младата жена предприема продължителна и трудна процедура в търсене на шанс за нова трансплантация, включително обръщение към президента на републиката.
След одобрение от Етичния комитет, в Падуа е дадена зелена светлина за извършване на втория трансплант. Никол до последно запазва надежда и се бори за живота си, въпреки сериозния риск и усложнената медицинска картина.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Една зодия ще има един наистина прекрасен петък 13, напук на суев...
09:28 / 13.02.2026
Почитаме светец, а интересни имена празнуват днес
06:30 / 13.02.2026
Популярен българин днес става на 63
17:36 / 12.02.2026
Специалист: Докато сме влюбени, не сме гладни
22:13 / 11.02.2026
Родена е в Пловдив, днес става на 30
17:37 / 11.02.2026
Удостоиха Лили Иванова с почетен знак
15:05 / 11.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
13:13 / 11.02.2026
Пари, много пари при четири зодии днес
09:25 / 11.02.2026
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
09:25 / 12.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS