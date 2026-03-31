Автор: Георги Кирилов 14:06 / 31.03.2026

Пловдивската инфлуенсърка Гергана Димитрова плати 71 евро за обяд в механата на Бачорски. Тя е споделила искреното си мнение относно заведението, информира Plovdiv24.bg. Младата жена разказва, че не е ходила на механа от повече 9-10 години.



Гергана и съпруга й са хапнали пърленки, боб на фурна, пилешки капки,патешки сърца, крем карамел и други вкусотики.



Тя допълва, че механата е в спокоен квартал и има къде да се паркира. Персоналът е бил много любезен, а всички ястия дошли за около 10 мин.



"Храната беше изключително вкусна, така се натъпкахме, че нямаше да е лошо да подремнем. Определено успях да се върна към спомените си от ястията на баба. Приятно ме изненадаха. Съвсем честно и не спонсорираното ни мнение за мястото е 9,5/10.", казва още тя.



Потребителите на мрежата не са особено съгласни с мнението на инфлуенсърката. Според тях думите й са рекламни и не кореспондират с преживяванията на голяма част от тях.