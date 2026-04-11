Женената щерка на култови участници в "Биг Брадър" се награби с пловдивчанин в Hell's Kitchen, видя Plovdiv24.bg.

Става въпрос за Деси Трифонова, която е дъщеря на Христо и Корнелия, които бяха сред звездите на "Биг Брадър Фемили" преди 16 години.

Новият й интерес обаче явно е свързан с Илиян Събков, който, според информацията, с която разполагаме, е от Пловдив.

В един от последните епизоди двамата кулинари в крайна сметка се отдадоха на емоциите и чувствата, които изпитват един към друг и прехвърчат още от старта на формата и се целунаха. Това обаче предизвика вълна от недоволство в зрителите, защото в по-ранните епизоди участниците бяха на гости в Поморие на Десислава и там тя показно демонстрира чувствата си към мъжа си, дори обяснявайки как постоянно мисли за него, докато е в Hell's Kitchen.

Илиян Събков пък се защити с това, че е твърде любвеобилен и все пак се чувства "съвестно" за постъпката си, твърдейки че не е "разбивач на семейства".

"Аз съм такъв човек, любвеобилен и топъл! И често може да се случи, че тази топлина, която предавам на хората, да бъде заблуждаваща. Обаче целта никога не е да нараня някого", каза той.

Как точно ще се развие любовната драма в кулинарното шоу - предстои да разберем.