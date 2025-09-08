ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Откриха "извънземна" порта в планината!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:28Коментари (0)661
©
Илюстративна снимка
В продължение на векове хората претърсват вселената в търсене на някакви доказателства за извънземен живот. Сега потребителите на социалните мрежи смятат, че най-накрая е открито – точно тук, на Земята.

В Reddit се появиха кадри на изследователи пред "гигантска врата“, разположена в планините Джунгарски Алатау в Казахстан. Като сцена от епичен филм, 30-секундният клип показва смаяните изследователи, търсещи начин да влязат.

Един изумен потребител на Reddit коментира, че вратата е доказателство за "древни извънземни “, докато друг попита дали там се крие "извънземен космически кораб“, предава Daily Mail.

Други го сравняват с "началото на първата игра Tomb Raider“ и Вратите на Дюрин от "Властелинът на пръстените“ на Дж. Р. Р. Толкин.

Изглежда също така има сходства с огромния вход към двореца на Джаба от  филма от поредицата "Междузвездни войни“  "Завръщането на джедаите“.

Клипът, който беше публикуван и в X ( Twitter ), е заснет в планините Джунгарски Алатау в Казахстан, близо до границата с Китай. На надморска височина от 2000 метра, Джунгарският Алатау е известен със своите сурови предпланини, хребети и крепости. Кадрите започват с близък план на двамата мъже изследователи, които правят предпазливи стъпки в снега пред скалиста маса.

След това, камерата от въздуха – вероятно прикрепена към дрон – постепенно се завърта, за да разкрие масивната полукръгла формация, подобна на врата.

Използвайки височината на мъжете като ориентир, така нареченият "вход“ изглежда е висок поне 12 метра и приблизително толкова широк. Но скалата зад нея изглежда се спуска значително надолу, което предполага, че всяка тайна пещера отвъд би имала сравнително нисък таван.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Ралица Паскалева издаде нещо много любопитно преди старта на "Игр...
10:48 / 08.09.2025
Любими храни и напитки увреждат трайно мозъка
09:12 / 08.09.2025
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:07 / 07.09.2025
На 87 той се завръща по телевизията
20:43 / 07.09.2025
Някои зодии ще усетят пълнолунието по различен начин
17:52 / 07.09.2025
Арменските думи, които сме запазили и до днес в българския език
17:44 / 07.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Азис: Дойде и ме удари пред всички
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:29 / 07.09.2025
Русия не поздрави България за Съединението, Украйна, ЕС и САЩ почетоха нашия празник
Русия не поздрави България за Съединението, Украйна, ЕС и САЩ почетоха нашия празник
17:42 / 06.09.2025
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
09:37 / 06.09.2025
Един от най-великите остаря с още една година
Един от най-великите остаря с още една година
23:05 / 06.09.2025
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
09:37 / 07.09.2025
Той винаги ще има специално място в нейното сърце, въпреки че тя сега е с друг
Той винаги ще има специално място в нейното сърце, въпреки че тя сега е с друг
17:36 / 07.09.2025
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:07 / 07.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Катастрофи в България
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: