|Остров остана напълно изолиран от света
В официално съобщение на авиокомпанията се казва: "Със съжаление съобщаваме, че поради оперативни предизвикателства на летището в Света Елена с незабавно действие се прекратяват всички полети от и до острова. Airlink се извинява за евентуалните неудобства, причинени от обстоятелства, които са извън нашия контрол".
Проблемите, довели да това решение, са свързани явно с безопасността на летището. Според информация от компетентните надзорни органи в Света Елена към момента не могат да бъдат напълно гарантирани ключови пожарни и охранителни стандарти. Поради това летището е затворено за редовни пътнически полети - на първо време до 20 февруари, предаде DW.
Пистата за излитане и кацане на острова е смятана за една от най-трудните в света. Тя се намира на високо плато директно над брега, със стръмни траектории при излитане и кацане и с непредсказуеми ветрове. Поради това летището е подходящо само за определен тип самолети. Големи машини не могат нито да излитат, нито да кацат там.
"Най-безполезното летище в света"
Остров Света Елена се намира на около 1800 километра западно от анголското крайбрежие. Летището на острова е струвало около 300 милиона евро и е било завършено в края на 2016 г. след петгодишен период на строителство. То е било финансирано главно от бюджета за развитие на Великобритания.
Критиците обвиняват проектантите, че не са обърнали достатъчно внимание на трудните географски условия. Още първите тестови полети показаха, че по-големите самолети изпитват затруднения при силни странични ветрове. Затова откриването на летището трябваше да бъде отложено. Първият пътнически самолет кацна година по-късно от планираното, а британската преса нарече летището "най-безполезното на света".
Света Елена има около 4000 жители, към които се прибавят и туристите. Няма почти никакви алтернативни възможности за пристигане и заминаване - островът е посещаван само от време на време от круизни кораби и веднъж месечно от товарен кораб.
Света Елена е една от най-отдалечените обитавани територии в света. Островът е известен и като мястото, където е бил заточен Наполеон. Тук той прекарва последните шест години от живота си, пише businessnovinite.bg.
