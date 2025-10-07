ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Не давайте пари назаем утре и още забрани за празника на 8 октомври
Какво не трябва да правите утре, 8 октомври: 3 забрани за празника
Това не е най-подходящото време за подстригване - всяко скъсяване на косата може да отслаби нейната сила и енергия. Не давайте пари или ценности назаем на никого - вероятността те да бъдат върнати е твърде малка. Болните трябва да избягват ненужни излизания навън освен ако те не са свързани с посещение на лекар. В противен случай процесът на възстановяване може да се забави.
Какво може да правите утре?
По това време нашите предци активно са се подготвяли за зимата: мъжете са изолирали домовете, подготвяли са дърва за огрев и са поправяли всичко, което може да се повреди в студените дни. Този ден се счита за особено благоприятен за всякакви строителни и ремонтни дейности. Това е подходящ момент за укрепване на ограда, закърпване на пукнатини по стени или за поправяне на счупени неща.
История на празника
Пелагия е родена в Антиохия Сирийска през III век. Преди покръстването си тя е била известна с красотата и с богатия си начин на живот. Наричана е била "Маргарита“ (перла) заради любовта си към бижутата и скъпите дрехи. Пелагия е водила разпуснат живот, работейки като танцьорка и е нямала морални ограничения.
Веднъж, по време на църковен събор в Антиохия, свети Нон, епископ на Илиопол, видял Пелагия в тълпата. Смаян от поведението ѝ, той се помолил за нейното спасение. На следващия ден Пелагия дошла в църквата, където проповедта на свети Нон дълбоко я впечатлила. Тя се разкаяла за греховете си и поискала да бъде кръстена.
След кръщението си Пелагия раздала имуществото си на бедните и, преоблечена като млад мъж, дала монашески обети. Тя променила името си и отишла в Йерусалим, където се установила в пещера на Елеонската планина. Там водила строг аскетичен живот, посветен на молитва и покаяние. Истинският ѝ пол останал тайна дори за най-близките ѝ и едва след смъртта ѝ станало известно, че е жена.
Света монахиня Пелагия е пример за това как чрез дълбоко покаяние и вяра човек може да постигне святост.
Празникът се свърза и с интересни народни поличби. Вярва се, че каквото е времето на 8 октомври, такова ще бъде на 8 април догодина. Ако листата на брезата още не са паднали - снегът няма да падне скоро. Ако първият сняг се задържи на слой върху сухата земя - следващата година ще бъде плодородна.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
10 големи цитата на Гоце Делчев: Патриотизмът не е патентован, де...
23:00 / 07.10.2025
Никой не иска Венета Райкова
15:35 / 07.10.2025
Рачков заряза Виктория, тя му написа: Обичам те
14:12 / 07.10.2025
Царският внук стана хирург. Мирко Панагюрски е сред най-желаните ...
22:35 / 06.10.2025
Първият български актьор, стъпил на сцената на Оскарите, днес ста...
20:09 / 06.10.2025
Ивайла Бакалова с блясково кръщене за малката Вяра
17:06 / 06.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Обсъждат въвеждането на нов вид платен отпуск за работниците
16:34 / 05.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:36 / 06.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS