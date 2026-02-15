© Мира Радева шокира с признание за жестока травма от детството си. Социоложката сподели в социалната мрежа, че като малка е била жертва на педофилско сексуално посегателство. Дали провокирана от мрачните тайни около случая "Петрохан" или от нещо друго, политическата анализаторка разкри стара болка, която с години е крила и е мъчила душата й.



"Твърде много говорене стана. Но един пост на майка ме провокира да се върна към тази история от ранното ми детство. Не се лъжете! Преживяла съм го като дете. Педофилите изглеждат добри и мили хора, съвсем като всички останали хора и са много повече, отколкото предполагате", написа тя във Фейсбук профила си и бързо уточни за какво точно става въпрос.



"Бях на 9 години когато ръководителят на състава ми по "Художествено слово" в Пионерския дом във Варна Иван Нанев - актьор във Варненския театър, ме притисна към вратата на стаята в същия този Пионерски дом и започна да ме целува по устата и да ме опипва. Нищо не казах години наред, защото ме беше срам.



Децата не знаят как да се защитават. Продължих да ходя там и да се усмихвам. Защото ми харесваше да бъда на сцената, да бъда с приятелчетата си. Никой нищо не подозираше. А аз гледах да не оставам насаме с него. Дори си мислех, че той прави същото и с другите деца. Не знам дали е било така", продължи с шокиращото признание Радева.



Тя намекна дори, че на два пъти се е случило нещо далеч по-страшно. Двама зрели мъже, при това приятели на семейството й злоупотребили с нея, макар че социоложката спести травмираащите подробности. Дъртите перверзници обаче знаели какво точно правят, защото идвали в дома й в строго определени моменти, когато знаели, че родителите й не са вкъщи.



"Признах на родителите си години по-късно, когато вече бях научила как да се защитавам. Това ме направи добър родител. Научих от малки децата си да споделят всичко, да разберат, че няма срамни и забранени теми и да се пазят. Защото педофилите са между нас и изглеждат като нас – "добри", "мили" хора. Гледайте филма за Теди Бънди. Има какво да се научи. И простете на себе си! Всеки допуска грешки".



Актьорът Иван Нанев, когото Мира Радева обвинява в педофилия, почина през 2013 г. на 82-годишна възраст. Той винаги е бил много уважаван в артистичните среди. Изиграл е незабравими образи, като Павел от "Гераците" на Елин Пелин, Турлака, Татарина, Зоотехникът, Барабанчикът и още куп знакови театрални роли. Помнят го и като значима фигура в младежките предавания на радио "Варна". Да кандидатства във ВИТИЗ (днес НАТФИЗ) го поощрява лично големият писател Чудомир. Набеденият в сексуално посегателство актьор е автор и на няколко стихосбирки.