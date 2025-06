Криско: 5 неща, които трябва да изживееш в Пловдив

© Броени дни остават до момента, в който Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour ще превземе Пловдив. На 27 юни площад "Централен“ ще се изпълни с музика, щастливи хора и лятна енергия, а основният двигател на тази емоция ще бъде Криско – хедлайнерът на вечерта и изпълнител, който знае как да вдигне градуса до максимум.



Преди да се качи на сцената в петък, той споделя онези пет неща, които трябва да изживееш, когато си в Пловдив. Няма да ви изненадаме, че списъка му звучи като парче, което искаш да си пуснеш на repeat.



1. Да изчакаш изгрева на Бунарджика



Сутринта от Бунарджика те кара да повярваш, че можеш всичко. Истинско вдъхновение.



2. Да се загубиш из Капана (ама нарочно)



Капана не е квартал – това е лабиринт от вкус, изкуство и хора със стил. Влизаш за едно кафе, излизаш след три часа с нова тениска, три идеи за песен и двама нови приятели. Просто остави телефона и тръгни.



3. Да изядеш една шкембе чорба в 5 сутринта



След як концерт или парти, Пловдив те лекува с истинска шкембе чорба – люта, шумна и със смях от съседната маса. И да, това също е култура. Балканска терапия – проверено.



4. Да чуеш уличен музикант под тепетата



Пловдив има звук – не само по сцените, а направо по улиците. Няма значение дали е цигулар на “Главната" или рапър с колонка до Пощата – хората тук усещат музиката истински.



5. Да дойдеш на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour на 27 юни на площада! Това не е просто концерт – това е фестивал на енергията. Аз ще съм там с целия отбор – и знам, че ще стане лудница!



Бонус: Да отидеш в най-голямата зала в Пловдив - "Колодрум", на 6 септември за концерта "Старият Криско".



Тогава ще върнем времето назад с най-култовите ми хитове от 2007 до 2017. Ще бъде велико и ако си се крил от вашите, за да слушаш "Щото е маймуна", ТРЯБВА да го изживееш.



Концертът в Пловдив от Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour е на 27 юни от 18:00 часа. На сцената на #CCTVHET в града феновете ще пеят, освен с Криско, и с DARA, Torino & Pashata, Михаела Маринова, FYRE, THEO, Dara Ekimova, Вениамин, Eva Lea и Елизабет. За подгряване на настроението ще се погрижат DJ Mascota, MC Mickey, както и хореографът Remi Toin и неговият танцов екип.



Още от 16:00 часа феновете ще могат да се потопят в истинско фестивално изживяване, което съпътства всяко събитие в рамките на турнето. Посетителите ще бъдат потопени в свят на музика, игри, награди и емоции с тематични зони като Chill and Play Corner с гигантско "Не се сърди човече“, колело с предизвикателства и много други. Ще има Pop-Up Store с мърч, фото корнери за забавни и персонализирани снимки, както и активен QR код Treasure Hunt с награди.



Отговорното забавление е във фокуса на турнето и тази година, като призивът към посетителите е да събират празните бутилки и кенове разделно, а включването им в тази инициатива носи възможност за още награди.



Повече информация за турнето, както и ексклузивни кадри и новини може да откриете на Facebook страниците на Coca-Cola България и The Voice Radio & TV Bulgaria, както и в Instagram профилите Coca-Cola България и The Voice Radio & TV Bulgaria.