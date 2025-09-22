Край на досадните "бисквитки"

© Европейската комисия подготвя мащабно опростяване на цифровото законодателство, което може да сложи край на досадните банери за съгласие за използване на бисквитки. Става дума за правило от 2009 г., което стана основа на съвременния "поп-ъп хаос“ в интернет, пише Politico.



ЕС актуализира директивата за електронната поверителност, като изискваше сайтовете да получават съгласието на потребителите преди да инсталират бисквитки на устройствата, с изключение на "абсолютно необходимите“ за работата на услугата. С времето това доведе до това, че всеки сайт показва банери за съгласие, които потребителите почти винаги игнорират.



"Твърде много съгласия всъщност убива самата идея за съгласие“, обяснява юристът от Keller and Heckman Питър Креддок.



Според него хората са толкова свикнали да натискат "съгласен съм“, че са спрели да четат внимателно съобщенията и не ги приемат сериозно.



Сега Брюксел планира да промени ситуацията. През декември комисията ще представи "текст“, който трябва да премахне прекомерните изисквания към дигиталните компании. Миналата седмица служители се срещнаха с представители на индустрията, за да обсъдят варианти за реформиране на правилата за бисквитките. Сред идеите е да се даде възможност на потребителите да настройват своите предпочитания веднъж в браузъра, а не всеки път, когато посещават нов сайт, или да се разшири списъкът с изключения, когато съгласие не е необходимо.



Някои страни от ЕС вече предложиха подобни промени. Например, Дания предложи да се откаже от банерите в случаите, когато бисквитките са необходими за технически задължителни функции или основни статистически данни.