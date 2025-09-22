ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Край на досадните "бисквитки"
Автор: Николина Александрова 14:51Коментари (0)517
©
Европейската комисия подготвя мащабно опростяване на цифровото законодателство, което може да сложи край на досадните банери за съгласие за използване на бисквитки. Става дума за правило от 2009 г., което стана основа на съвременния "поп-ъп хаос“ в интернет, пише Politico.

ЕС актуализира директивата за електронната поверителност, като изискваше сайтовете да получават съгласието на потребителите преди да инсталират бисквитки на устройствата, с изключение на "абсолютно необходимите“ за работата на услугата. С времето това доведе до това, че всеки сайт показва банери за съгласие, които потребителите почти винаги игнорират.

"Твърде много съгласия всъщност убива самата идея за съгласие“, обяснява юристът от Keller and Heckman Питър Креддок.

Според него хората са толкова свикнали да натискат "съгласен съм“, че са спрели да четат внимателно съобщенията и не ги приемат сериозно.

Сега Брюксел планира да промени ситуацията. През декември комисията ще представи "текст“, който трябва да премахне прекомерните изисквания към дигиталните компании. Миналата седмица служители се срещнаха с представители на индустрията, за да обсъдят варианти за реформиране на правилата за бисквитките. Сред идеите е да се даде възможност на потребителите да настройват своите предпочитания веднъж в браузъра, а не всеки път, когато посещават нов сайт, или да се разшири списъкът с изключения, когато съгласие не е необходимо.

Някои страни от ЕС вече предложиха подобни промени. Например, Дания предложи да се откаже от банерите в случаите, когато бисквитките са необходими за технически задължителни функции или основни статистически данни.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Честито на Свилен Ноев!
13:25 / 22.09.2025
150 грама ориз - превенция на затлъстяването
12:21 / 22.09.2025
Пътуващите по АМ "Егнатия" в Гърция ще минават през дезинфекционн...
13:04 / 22.09.2025
Адвокат от Пловдив: И тези хора взимат пари?
11:31 / 22.09.2025
Започна най-пошлият Big Brother
10:32 / 22.09.2025
Хороскоп до 28 септември
10:33 / 22.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Производител от Пловдивско: Килограм грозде на едро се продава за около 2 лева, в магазина достига до 8 лева
Производител от Пловдивско: Килограм грозде на едро се продава за около 2 лева, в магазина достига до 8 лева
10:13 / 21.09.2025
Подобно нещо скоро не бяха хващали в Пловдивско
Подобно нещо скоро не бяха хващали в Пловдивско
17:56 / 20.09.2025
По времето на Бай Тошо колбасите са имали срок на годност 2-3 дни
По времето на Бай Тошо колбасите са имали срок на годност 2-3 дни
13:49 / 21.09.2025
Държавен служител: Парите, с които преди пълнехме хладилника за три седмици, сега можем да купим храна за два дни
Държавен служител: Парите, с които преди пълнехме хладилника за три седмици, сега можем да купим храна за два дни
22:17 / 20.09.2025
Октомври ще е златен за някои от нас, парите идват неочаквано
Октомври ще е златен за някои от нас, парите идват неочаквано
13:01 / 20.09.2025
Ученичка от Пловдив превърна печалбата си от "Стани богат" в помощ за връстници в нужда
Ученичка от Пловдив превърна печалбата си от "Стани богат" в помощ за връстници в нужда
17:08 / 21.09.2025
Брад Пит рухна на снимачната площадка
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:02 / 20.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Отбелязване на Деня на Независимостта
Международен технически панаир 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Масови протести срещу цените на горивата
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: