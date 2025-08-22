ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Кейт Мидълтън винаги трябва да носи със себе си дрехи за погребение
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:42Коментари (0)477
©
Облекло за погребение - това трябва да носят навсякъде със себе си членовете на британското кралско семейство. Погребалният комплект включва подходящи черни траурни дрехи,  воал, черни обувки и аксесоари. 

Един мрачен инцидент в миналото, налага тази промяна и оттогава всички спазват мрачното правило. Черните дрехи се обличат в знак на траур. Недопустимо е медии да заснемат член на кралското семейство, ако друг внезапно е починал, без траурни дрехи. А точно това за малко не се случва преди години.

Независимо по какъв повод пътува, Кейт Мидълтън е длъжна според етикета да носи в багажа си черна рокля за траурни случаи. Защо се налага това?

Има много правила, които кралското семейство трябва да спазва. Много от тях се струват безсмислени на хората, а други - твърде крайни. Но етикетът си е етикет! В правилото за траурните дрехи всъщност е заложена дълбока символика и смисъл.

Кралските особи са известни със своя стилен, външен вид. Но има един вид облекло, което винаги трябва да носят със себе си в случай на спешност. Обикновено не се налага да го обличат, но не могат да предприемат никое пътешествеие без тези неща в багажа си. 

Кралският протокол повелява, че членовете на кралското семейство са длъжни да вземат черно облекло със себе си, където и да пътуват - на служебни ангажименти или просто на почивка. Това се прави в случай, че при злощастни обстоятелства някой почине.

Един от последните случаи, когато кралските особи трябвало да се възползват от тези дрехи, бил през 1992 г. 

Тогава умира бащата на принцеса Даяна. Лорд Спенсър починал, докато Даяна била на ски ваканция с тогавашния принц Чарлз. Двойката бързо се завръща във Великобритания, където вече са облечени в черно и точно така ги улавят на снимките папараците. 

Правилото за дрехите за траур било въведено от Елизабет Втора, когато става държавен глава. Причината е, че това се приема като знак на уважение. 

С покойната кралица също се случва нещо подобно, когато през 1952 г. умира собственият й баща - крал Джордж VI. По това време тя била на сафари с принц Филип и не била опаковала в багажа си черно облекло. Тогавашната принцеса, само на 25 години, трябвало да изчака да й изпратят подходящо облекло, преди да може да излезе и да бъде снимана публично, пише ladyzone.bg


Още по темата: общо новини по темата: 960
22.08.2025 Внучката на Христо Стоичков е в трескава подготовка
21.08.2025 Агент Тенев приет по спешност в болница
21.08.2025 Бившата на Карлос Насар смрази настоящата му
21.08.2025 Преследват Благой Георгиев за "Ергенът"
21.08.2025 След раздялата им тя е повече от успешна
21.08.2025 Емануела пристана на Азис
предишна страница [ 1/160 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Наша седемкратна световна шампионка стана майка, бебето с прекрас...
09:38 / 22.08.2025
Ударили са ни 2 мощни магнитни бури
10:06 / 21.08.2025
Нанасят се без разрешение и не плащат наем, почти никога не се пр...
22:14 / 20.08.2025
Вдовицата на Иван Славков - Валя, се съсипа от смъртта на Малък Т...
15:27 / 20.08.2025
A1 стартира предварителните поръчки на новия HONOR Magic V5
11:45 / 20.08.2025
Мария каза "Да" за втори път на един и същи мъж
20:48 / 19.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Нанасят се без разрешение и не плащат наем, почти никога не се преследват от закона
Нанасят се без разрешение и не плащат наем, почти никога не се преследват от закона
22:14 / 20.08.2025
Експерт: Най-често срещаната грешка, която кандидатите за работа допускат е, че отиват неподготвени за интервюто
Експерт: Най-често срещаната грешка, която кандидатите за работа допускат е, че отиват неподготвени за интервюто
13:48 / 20.08.2025
Генерале, честито!
Генерале, честито!
08:47 / 20.08.2025
Връзка на Кейт Мидълтън отново излезе наяве
Връзка на Кейт Мидълтън отново излезе наяве
16:31 / 20.08.2025
Известно семейство започва нов бизнес
Известно семейство започва нов бизнес
14:44 / 20.08.2025
Наш топ курорт удари конкуренцията от Гърция и Турция
Наш топ курорт удари конкуренцията от Гърция и Турция
08:58 / 21.08.2025
Само на 53 г. почина президентът на "Лайънс клуб" Пловдив
Само на 53 г. почина президентът на "Лайънс клуб" Пловдив
16:09 / 20.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Бюджет на Пловдив за 2025 година
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: