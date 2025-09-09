Кармичен разкол за някои зодии

© Астрологичният коридор на затъмненията е едно от най-мощните и трансформиращи периоди на годината, като 5 зодиакални знака преживяват кармично разделяне от 7 до 21 септември 2025 г.



Според хороскопа , този септември ще бъде време на големи промени, особено поради коридора на затъмненията, който се отваря на 7-ми и продължава до 21-ви септември и обещава да бъде истински портал на трансформация.



През този период ще има много шансове да започнете нещо от нова страница, да коригирате стари грешки или прибързани решения, да преосмислите нагласите си. Важно е енергийният коридор да не ви пита за вашата готовност - събитията ще започнат да се развиват сами.



Общите препоръки за периода между затъмненията са да не се паникьосвате пред предстоящото явление - това е чудесно време да промените живота си към по-добро - направете навременни корекции и намерете правилния път за развитие. Не вземайте прибързани решения. Не правете радикални промени в живота си: преместете се или напуснете работа.



Погледнете ситуацията от различен ъгъл и се опитайте да намерите начини да ѝ повлияете. Вземете си почивка и се върнете на работа с нови сили. В коридора на затъмнението се препоръчва да се концентрирате върху желанията и целите си. Започнете да медитирате по-активно, да визуализирате и да записвате плановете си подробно. Колкото по-точно си представяте бъдещето, толкова по-бързо то ще намери начин да се сбъдне.



Овен



Старите сценарии за връзки с Овните ще се разпаднат, ще се трансформират. Връзките, които не са били базирани на взаимност, ще изчезнат завинаги. По време на периода на затъмнението е възможно да има откровен разговор или признание на истината. Сега вашата среда ще започне да се променя и в живота ви ще се появят хора, които ще ви обичат безусловно. Не се страхувайте от повратна точка, тя ще ви отвори очите за много неща. Разберете в кои години от живота си всеки получава кармичен урок.



Рак



Енергията на затъмнението за Раците ще засегне темата за работата и самореализацията. Ще трябва да решите какво да правите по-нататък: да продължите, но да промените тактиката, или да започнете отначало, по зов на сърцето си. През тези две седмици ще преминете през активно вътрешно съзряване. Ще намерите сили да завършите задачите, които сте отлагали, и смелостта да се справите с това, което преди ви е плашело.



Лъв



За Лъвовете изпитанието ще дойде чрез финансите и ценностите. Паричните потоци могат внезапно да променят посоката си: или неочаквано ще получите голяма сума, или ще се сблъскате със загуби. Но въпросът не е в парите, а в това, на което отдавате истинска стойност. Затъмнението ще изпита дали сте готови да се откажете от блясъка за истинска дълбочина или ще останете в плен на илюзиите. Разберете какво ви носи хороскопът за самотни сърца.



Скорпион



Скорпионите могат да очакват дълбоки трансформации в личния си живот. Възможно е да изплуват тайни, скрити намерения на партньор или собствена сянка. За някои това ще бъде момент на освобождение от тежка емоционална зависимост. Други ще видят това като тласък за възраждане на връзката на ново ниво. Във всеки случай не се страхувайте от разрушение - то води до прераждане.



Водолей



Водолеите ще преживеят промени в своя поглед към света. Това е време на прозрения и неочаквани открития. Знания, които преди са изглеждали непоклатими, внезапно ще загубят силата си. Вашият социален кръг ще се промени, ще се появят нови учители и вдъхновители. Ще започнете да гледате на света по съвсем различен начин след коридора на затъмнението през септември 2025 г.