ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Какво представлява Синдромът на самозванеца?
Автор: Ася Александрова 12:09Коментари (0)317
© Фокус
Синдромът на самозванеца е психологическо явление, при което хора, които са изключително успешни, компетентни и признати, се чувстват като хора, които всъщност не са толкова компетентни, които не знаят или не могат нищо особено, но са успели да заблудят околните, сякаш са измамници. Това каза Виктория Викторова – психолог, журналист и автор на книгата "Синдром на самозванеца – Как да излезем от сянката му“, в предаването "Утрото на фокус“ на Радио "Фокус“. 

Хора с подобен синдром омаловажават всичко, което могат и са постигнали, и смятат, че успехите им са плод на слаба конкуренция или на късмет. "Затова са с усещането, че трябва да внимават къде какво казват и какво правят, за да не бъдат разкрити“, поясни психологът.

Типично за Синдрома на самозванеца е човек да изпитва затруднения с приемането на комплименти и да се фокусира върху критиката. "Това, че ни е страх да си поискаме повишение на заплатата или на позицията, това, че виждаме обява за работа, за която си казваме, че няма смисъл дори да кандидатстваме – такъв тип собствени спирачки можем да ги разпознаем с времето и да видим, че има такъв модел на поведение“, допълни Викторова.

Синдромът на самозванеца е присъщ за младите хора, които са в началото или средата на кариерния или академичния си път. Това не е болестно състояние или диагноза, а психологическо явление, подчерта тя.

Фактори за развитието на подобен синдром са критичната среда или средата с насилие и нагнетено напрежение по време на израстване на детето. "Тези деца много често имат изключително силни и завишени очаквания към себе си и от страна на родителите си, и от страна на самите себе си. Налагало се е да поддържат някакво високо ниво, за да потушават напрежението“, поясни психологът.

Феноменът е установен през 70-те и 80-те години на миналия век в САЩ. От тогава датират първите изследвания по темата. Виктория Викторова прави изследване сред 700 българи на разпространението на Синдрома на самозванеца и у нас. "Виждах, че е валидно и за България. Направих това проучване, защото исках да съпоставя данните за България с тези в световен мащаб. Оказа се, че сме на същото равнище. Причината за това е, че вече и в България много голяма част от хората работят в сфери, които са трудноизмерими като качество и количество“, обясни тя.

Изследването показва, че най-засегнати от синдрома са ІТ специалистите. На следващо място са учителите и хората, работещи в социалната сфера.

В нейната книга "Синдром на самозванеца – Как да излезем от сянката му“ тя предлага инструменти и техники за справяне със синдрома. "Много от тях аз самата съм ги установила през годините – за себе си, за мои близки, за клиенти. Една от техниките е всеки да опита да разпише съдържание за книга по тема, която му е наистина близка и за която знае много. Друга част от техниките са свързани с това да делегираме задачите, които ни спъват или не са ни приятни. Можем да влезем и в ролята на ментор на младеж в началото на своята кариера“, даде примери Виктория Викторова.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
"Босът на трюфелите" се ожени в Пловдив
10:48 / 30.09.2025
След 18 години брак - неочакван звезден развод
09:53 / 30.09.2025
Не се включвайте в интриги, месечният хороскоп за октомври за вси...
06:00 / 30.09.2025
Приятелката на Алекс Николов: В план е да изградим семейство
20:50 / 29.09.2025
Мед, кафе и зехтин – хранителните продукти, които най-често се фа...
19:11 / 29.09.2025
Нова любов на хоризонта за Драго Чая
17:01 / 29.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
След 20 години мълчание Кати: Профуках всичките си пари за дрънкулки, припадах по участия
След 20 години мълчание Кати: Профуках всичките си пари за дрънкулки, припадах по участия
10:30 / 28.09.2025
bTV не може да забрави Бесте Сабри
bTV не може да забрави Бесте Сабри
10:55 / 28.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
Преслава с 1 млн. лева хонорар
16:55 / 28.09.2025
Българин е, роден е в София, но нито едно от трите му имена не са български
Българин е, роден е в София, но нито едно от трите му имена не са български
22:19 / 28.09.2025
Нов антирекорд за скорост на АМ "Тракия"
Нов антирекорд за скорост на АМ "Тракия"
20:42 / 28.09.2025
Култово предаване се завръща в родния ефир след години забвение
Култово предаване се завръща в родния ефир след години забвение
11:20 / 29.09.2025
България има ново любимо предаване след снощи
България има ново любимо предаване след снощи
13:16 / 29.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет на Пловдив за 2025 година
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Национален отбор на България по волейбол
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: