|Как алкохолът причинява рак?
Когато организмът започне да разгражда етанола, той се превръща в ацеталдехид – друго силно канцерогенно вещество. То също влияе негативно на ДНК метилирането, но освен това директно уврежда ДНК и пречи на нейното възстановяване. Повредената ДНК води до неконтролиран клетъчен растеж и създава условия за образуване на тумори. Най-уязвими са клетките в устата и черния дроб, тъй като там концентрацията на ацеталдехид е най-висока, пише Live Science.
Друг вреден процес е свързан с реактивните кислородни видове (ROS). Те се образуват естествено в организма, но при прекомерна консумация на алкохол се натрупват в опасни количества. Това причинява оксидативен стрес, който уврежда ДНК и води до генни мутации. При черния дроб ROS създават възпаление и белези (цироза), което повишава риска от рак на този орган.
Алкохолът влияе и на хормоналните нива, особено на естрогена. Повишаването му е опасно, защото естрогенът стимулира растежа на някои видове тумори, включително рак на гърдата. Така алкохолът може не само да допринесе за появата на рак на гърдата, но и да ускори развитието на вече съществуващи тумори.
Съществува и още един механизъм – алкохолът действа като разтворител за други канцерогени, например от тютюневия дим. Това улеснява проникването на вредните вещества в тъканите и увеличава риска от рак на устата и гърлото.
При колоректалния рак връзката с алкохола е по-слабо изяснена, но се смята, че тя е свързана с влиянието му върху фолата – витамин, важен за ДНК метилирането и кръвообразуването. Алкохолът намалява нивата на фолат, което може да доведе до увреждане на ДНК. Интересното е, че хора, които приемат повече фолат чрез храната или добавки, изглежда имат по-нисък риск, дори ако консумират алкохол.
Важно е да се подчертае, че всички видове алкохолни напитки носят риск – няма "по-безопасен“ вид. Колкото повече и по-продължително човек пие, толкова по-висок е рискът. Дори при ниска консумация има известно повишение на вероятността от рак, особено на гърдата, главата и шията.
Това обаче не означава, че всеки, който пие, със сигурност ще развие рак. Рискът зависи и от други фактори – наследственост, общо здравословно състояние, тютюнопушене, хранене. Но изводът на изследванията е ясен: намаляването на употребата на алкохол е ефективен начин да се намали рискът от рак.
