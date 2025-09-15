Как алкохолът причинява рак?

© Алкохолните напитки съдържат етанол (етилов алкохол), който е ключов фактор за връзката между алкохола и рака. Етанолът може да наруши процеса на ДНК метилиране – механизъм, който определя дали дадени гени ще бъдат активни или не. Ако гените, които потискат растежа на тумори, бъдат "изключени“ чрез метилиране, това може да доведе до развитие на рак.



Когато организмът започне да разгражда етанола, той се превръща в ацеталдехид – друго силно канцерогенно вещество. То също влияе негативно на ДНК метилирането, но освен това директно уврежда ДНК и пречи на нейното възстановяване. Повредената ДНК води до неконтролиран клетъчен растеж и създава условия за образуване на тумори. Най-уязвими са клетките в устата и черния дроб, тъй като там концентрацията на ацеталдехид е най-висока, пише Live Science.



Друг вреден процес е свързан с реактивните кислородни видове (ROS). Те се образуват естествено в организма, но при прекомерна консумация на алкохол се натрупват в опасни количества. Това причинява оксидативен стрес, който уврежда ДНК и води до генни мутации. При черния дроб ROS създават възпаление и белези (цироза), което повишава риска от рак на този орган.



Алкохолът влияе и на хормоналните нива, особено на естрогена. Повишаването му е опасно, защото естрогенът стимулира растежа на някои видове тумори, включително рак на гърдата. Така алкохолът може не само да допринесе за появата на рак на гърдата, но и да ускори развитието на вече съществуващи тумори.



Съществува и още един механизъм – алкохолът действа като разтворител за други канцерогени, например от тютюневия дим. Това улеснява проникването на вредните вещества в тъканите и увеличава риска от рак на устата и гърлото.



При колоректалния рак връзката с алкохола е по-слабо изяснена, но се смята, че тя е свързана с влиянието му върху фолата – витамин, важен за ДНК метилирането и кръвообразуването. Алкохолът намалява нивата на фолат, което може да доведе до увреждане на ДНК. Интересното е, че хора, които приемат повече фолат чрез храната или добавки, изглежда имат по-нисък риск, дори ако консумират алкохол.



Важно е да се подчертае, че всички видове алкохолни напитки носят риск – няма "по-безопасен“ вид. Колкото повече и по-продължително човек пие, толкова по-висок е рискът. Дори при ниска консумация има известно повишение на вероятността от рак, особено на гърдата, главата и шията.



Това обаче не означава, че всеки, който пие, със сигурност ще развие рак. Рискът зависи и от други фактори – наследственост, общо здравословно състояние, тютюнопушене, хранене. Но изводът на изследванията е ясен: намаляването на употребата на алкохол е ефективен начин да се намали рискът от рак.