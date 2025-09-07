© Фокус виж галерията Репортери на "Фокус" заснеха красиви кадри от пълното лунно затъмнение, което настъпи тази вечер около 21:12 ч.



Пълната фаза започна днес в 20:31 ч., а максимумът настъпи около 21:12 ч. Тогава Луната се издигна на височина 17° над хоризонта в посока изток-югоизток за наблюдател от Варна, и на височина 14° за наблюдател от София.



Пълната фаза на затъмнението завърши в 21:53 ч., а частичните фази ще приключват в 22:57 ч. След това Луната ще се движи през земната полусянка и ще я напусне в 23:55 ч., с което явлението ще завърши.



Пълното лунно затъмнение често е наричано "Кървава Луна“. Причината е, че когато Луната се озове изцяло в сянката на Земята, тя не изчезва от небето, а придобива червеникав оттенък. Атмосферата на Земята действа като гигантска призма – филтрира слънчевата светлина и пропуска само червените лъчи, които огряват Луната.



