ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Кадри на "Кървавата Луна" над България
Пълната фаза започна днес в 20:31 ч., а максимумът настъпи около 21:12 ч. Тогава Луната се издигна на височина 17° над хоризонта в посока изток-югоизток за наблюдател от Варна, и на височина 14° за наблюдател от София.
Пълната фаза на затъмнението завърши в 21:53 ч., а частичните фази ще приключват в 22:57 ч. След това Луната ще се движи през земната полусянка и ще я напусне в 23:55 ч., с което явлението ще завърши.
Пълното лунно затъмнение често е наричано "Кървава Луна“. Причината е, че когато Луната се озове изцяло в сянката на Земята, тя не изчезва от небето, а придобива червеникав оттенък. Атмосферата на Земята действа като гигантска призма – филтрира слънчевата светлина и пропуска само червените лъчи, които огряват Луната.
Повече подробности можете да прочетете ТУК.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
На 87 той се завръща по телевизията
20:43 / 07.09.2025
Някои зодии ще усетят пълнолунието по различен начин
17:52 / 07.09.2025
Арменските думи, които сме запазили и до днес в българския език
17:44 / 07.09.2025
Криско: Пловдив, думите не могат да опишат емоцията
15:27 / 07.09.2025
Камен Донев: Не може да не ти пука. Ти какъв си - марсианец ли си...
10:45 / 07.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
НАП започва да праща писма
17:12 / 05.09.2025
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
09:37 / 06.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS