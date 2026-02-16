ЗАРЕЖДАНЕ...
|Известен наш актьор пак се ожени, Сашо Кадиев и новата му жена кумуваха
Свидетели
Свидетели на този брак на Будинов бяха актьорът Сашо Кадиев и стройната му съпруга Ивелина Чоева-Кадиева. Бракът бе в скромен състав в общината в Банкя, но предизвика невероятен фурор и се превърна в истинско паметно събитие. С много хумор и закачки Евгени се ожени за Поля, която прие вече неговата фамилия. Кадиев в типичния си стил направи драматично мълчание и замисляне, когато служителката по бракосъчетанията го попита дали младоженецът и булката сключват брака по тяхна воля и собствено желание. Самият кмет на Банкя, Рангел Марков, присъстваше на гражданския брак и служителката с триумфален плам му връчи да обяви официално, че Будинов се е оженил. При размяната на пръстените единият бе изпуснат на килима, но това бе обявено като знак за щастие и дълго съвместно съществуване.
Преди
За предишната си съпруга, Мариела, Евгени Будинов се ожени през 2013 г. Пак в Банкя. Тогава тя е бременна в третия месец със сина им Александър. Имат и по-малка дъщеря Белла.
След развода идва и годежът му миналата година за Поля Виткова, която изучава мениджмънт в Медицинския университет, според запознати. Преди това е учила във Велико Търново, Варна и Свищов.
Според светски хроникьори Будинов е в добри отношения с бившата си. А сегашната се е сприятелила с двете му деца и не се очакват семейни драми. В Поля Будинов бил намерил светлината на живота си, твърдят запознати, пише "Телеграф".
