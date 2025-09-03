ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Инфлацията в Турция скочи драстично
Автор: Илиана Пенова 11:50Коментари (0)215
©
Турският статистически институт (TSI) публикува данни за инфлацията през август, които са от особен интерес за милиони граждани. Съответно, инфлацията се е повишила с 2,04% през август, достигайки годишен темп от 32,95%, пише  Нaberler.com.

Турският статистически институт (TurkStat) обяви данни за инфлацията за август. През август инфлацията се е увеличила с 2,04% спрямо предходния месец, с 21,50% спрямо декември на предходната година, с 32,95% спрямо същия месец на предходната година и с 39,62% спрямо средната стойност за дванадесет месеца.

ИПЦ се е увеличил с 33,28 процента при храните и безалкохолните напитки

Трите основни групи разходи с най-голямо тегло отбелязаха годишни промени от 33,28% за храни и безалкохолни напитки, 24,86% за транспорт и 53,27% за жилища. Съответните основни групи имаха годишно въздействие от 7,97% за храни и безалкохолни напитки, 4,10% за транспорт и 8,12% за жилища.

Потребителските цени на жилищата се увеличиха с 2,66% месечно

Месечните промени в трите основни групи разходи с най-високи тегла са увеличение от 3,02% за храна и безалкохолни напитки, 1,55% за транспорт и 2,66% за жилища. Съответните основни групи са оказали влияние от 0,72% върху месечните промени за храна и безалкохолни напитки, 0,24% за транспорт и 0,46% за жилища.

Наблюдава се увеличение на индекса на 119 основни рубрики.

От 143-те основни групи, обхванати от индекса (Класификация на индивидуалното потребление по цел - COICOP ниво 5), към август 2025 г. индексът на 20 основни групи е намалял, докато индексът на 4 основни групи е останал непроменен. Индексът на 119 основни групи се е увеличил.

Промяната в ИПЦ, без непреработените хранителни продукти, енергията, алкохолните напитки и тютюна, както и златото, се реализира като увеличение от 2,07% през август 2025 г. в сравнение с предходния месец, с 21,87% увеличение спрямо декември на предходната година, с 32,71% увеличение спрямо същия месец на предходната година и с 39,07% увеличение спрямо дванадесетмесечните средни стойности.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Честито, легендо!
09:52 / 03.09.2025
Слави Трифонов: Каза ми - "Имаме съмнения, че не е шега"
20:46 / 02.09.2025
Деси Добрева: 10 години си блъсках главата, за да осъзная, че тов...
17:08 / 02.09.2025
Народът скочи срещу Венета Райкова: Иска да бъде главният герой, ...
17:09 / 02.09.2025
Превърнете всяка снимка в шедьовър с новата серия Huawei Pura 80 ...
13:31 / 02.09.2025
Новата водеща на bTV се разплака: Само Господ спаси детето ми
13:05 / 02.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Преди сватбата си с новия тя заведе три от децата при бившия
Преди сватбата си с новия тя заведе три от децата при бившия
14:12 / 01.09.2025
Наша актриса, позната повече с гласа си, днес става на 66
Наша актриса, позната повече с гласа си, днес става на 66
12:10 / 01.09.2025
Франциска Йорданова с последни думи за "Преди обед"
Франциска Йорданова с последни думи за "Преди обед"
11:32 / 01.09.2025
Стотици училища и детски градини затварят врати в Гърция
Стотици училища и детски градини затварят врати в Гърция
17:31 / 01.09.2025
Донка Байкова: Оцелявали сме, защото сме яли боб с хляб
Донка Байкова: Оцелявали сме, защото сме яли боб с хляб
12:19 / 01.09.2025
Филип Буков залюби атрактивна пловдивчанка
Филип Буков залюби атрактивна пловдивчанка
10:28 / 01.09.2025
Гурбетчии започнаха да продават апартаментите тук заради кредити там
Гурбетчии започнаха да продават апартаментите тук заради кредити там
15:28 / 01.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Хороскоп за деня
Водна криза
Първа лига сезон 2025/26
Трамвай дерайлира в София, помете седем коли и разруши подлез
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: