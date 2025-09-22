Хороскоп до 28 септември

© Астро-аспекти



На 22 септември Марс влиза в Скорпион



На 22 септември Слънцето влиза във Везни



На 23 септември Слънце в опозиция на Нептун (носи мъгла, объркване, илюзии)



На 24 септември Слънце тригон с Уран и Плутон (носи внезапни прозрения и възможности; трансформация)



На 24 септември Марс квадратура с Плутон



Луната през седмицата се движи през знаците – Везни, Скорпион и Стрелец



Благоприятни дни за подстригване по лунен ден – 22, 23, 25 (след 11:00ч), 26, 27, 28 (до 14:00ч) септември



Благоприятни дни за боядисване по лунен ден – 22, 23, 24, 25, 26 (до 12:00ч), 27 (след 13:00ч), 28 (до 14:ч) септември



"Луна на празен ход" - В периоди, когато Луната вече е направила последния си основен (мажорен) аспект, но все още не е преминала към следващия знак, е необходимо да се избягва стартирането на нови проекти и всякакви други работи, предназначени за бъдещето и развитието. Това са периоди на неефективност на Луната. Най-добрата стратегия в този момент е да не правите нищо - оставете всичко така, както е, не предприемайте нищо важно.



23.09. 19:03 - 24.09. 12:01



26.09. 20:45 - 27.09. 00:38



29.09. 08:45 - 29.09. 12:56



Овен – Фокусът тази седмица пада върху партньорствата и близките отношения. Още първите дни може да се появят недоразумения или объркване с партньор. Средата на седмицата носи внезапни прозрения и идеи за решаване на конфликти. Краят на периода е силен за стабилизиране на връзките и укрепване на доверието. Не вярвайте на слухове, разчитайте на интуицията си и ясната комуникация. В любовта ще искате повече практичност. Партньорът ви може да очаква от вас реални действия, а не само ентусиазъм. Добър период да вкарате ред в ежедневието си и да се погрижите за здравето.



Благоприятни дни – 27, 28



Бъдете внимателни – 22, 23



Телец – Фокусът при вас тази седмица е върху работа, здраве, ежедневни задължения. Първите дни могат да доведат до объркване или пропуски в графика. След сряда идват внезапни решения или нови възможности в кариерата. Уикендът е подходящ за трансформация на навици и грижа за здравето. Избягвайте импулсивни решения, но се възползвайте от интуитивните прозрения. Венера е ваш управител и в Дева ви прави още по-чувствени. Ще търсите топлина и стабилност в любовта. Възможни са красиви, но семпли радости – разходка, споделена храна, малки подаръци.



Благоприятни дни – неутрални



Бъдете внимателни – 25, 26



Близнаци – Основните неща тази седмица за вас ще бъдат творчество, любов, забавления. Слушайте сърцето си, но проверявайте фактите. Фокусът пада върху дома и семейството. Първите дни може да донесат илюзии в любовта или с дете. Може да напишете нещата, които ви тежат, запалете после хартията и оставете пепелта да отнесе тежестта. Венера в Дева ви помага да изградите уютна атмосфера и да подредите отношенията у дома. В любовта – грижата и разговорите стават по-важни от страстта. Добре ще е за вас сутрешна йога или разходка – заземяване преди новия ден.



Благоприятни дни – 22, 23



Бъдете внимателни – 27, 28



Рак – Домът и семейството ще бъдат в основата на нещата. В началото на седмицата – напрежение или объркване у дома. След сряда се появяват необичайни решения, които работят. Краят на седмицата – стабилност и усещане за контрол. Проверявайте всички финансови детайли внимателно. Съвет: обединете близките около общи цели и хармония. Венера в Дева ви носи красота в думите и мислите. Любовните разговори стават по-нежни и внимателни. Добър момент да изразите чувства чрез писмо, съобщение или малък жест.



Благоприятни дни – 25, 26



Бъдете внимателни – 22, 23



Лъв – Ще се интересувате от комуникация, срещи, контакти. Може да чуете слухове, които да ви стреснат или подразнят, или объркани разговори. Средата на седмицата са възможни внезапни пътувания, новини или срещи, които променят плановете. Не бързайте, избягвайте рисковани ходове, изчакайте яснотата преди важни решения. Тук идва темата за стойността и финансите. Венера в Дева ви дава шанс да стабилизирате бюджета и да преосмислите какво наистина има стойност за вас. В любовта – показвате обич чрез подаръци с практическа полза.



Благоприятни дни – 22, 23, 27, 28



Бъдете внимателни – 25, 26



Дева – Вашият фокус през седмицата ще е върху финанси и лични ресурси. Първите дни – възможни измамни предложения или объркване с пари. Средата на периода носи идеи за нов доход или неочакван подарък. За да запазите стабилността, употребявайте контрол над ресурсите. Постигнете баланс в бюджета. Подредете работното си място и пуснете малко аромат (лавандула) за концентрация и по-приятна и спокойна атмосфера. Вие сте в центъра на вниманието – Венера осветява личността ви. Излъчвате чар и магнетизъм, макар и по тих, фин начин. В любовта можете да привлечете хора, които ценят вашата грижовност и искреност.



Благоприятни дни – 25, 26



Бъдете внимателни – 27, 28



Везни – Тази седмица повече се интересувате от личен облик, енергия, визия. Началото на седмицата ще ви налегнат известни съмнения в себе си или външния вид. Готови сте да приемете нов стил, ново виждане, промяна в имиджа. Ако това ще ви донесе спокойствие, направете го. Не се страхувайте да се променяте, промяната носи баланс. Вашата управителка Венера в Дева ви прави по-интровертен човек. Ще търсите уединение и спокойствие. Малки раздвижвания помагат за емоционалния тонус. В любовта може да излезе тема за тайни чувства или отношения зад кулисите. Избягвайте решения, водени само от емоция.



Благоприятни дни – 27, 28



Бъдете внимателни – 22, 23



Скорпион – Акцентът е върху вътрешен свят, подсъзнание. Първите дни – странни сънища или илюзии. Водете дневник на сънищата и интуитивните идеи. Средата – внезапни прозрения и разбиране на скритите процеси. Енергията ви е стабилна – канализирайте я в умерени упражнения и действия. Венера в Дева ви носи хармония в приятелствата. Сътрудничеството ще мине, ако избягвате драмата. Може да започнете романтика с някой от близкия кръг. В любовта – по-важни са общите цели и практичните действия. Пишете "Дневник на удивлението“ – какво ново научихте днес, за да фокусирате ума си.



Благоприятни дни – неутрални



Бъдете внимателни – 25, 26



Стрелец – Фокусът през седмицата ще е върху приятели, социални групи, общности. Нови контакти и идеи, които вдъхновяват. Укрепване на дългосрочни съюзи. Изберете кои приятелства да запазите; не всички са за бъдещето. Важни теми ще са кариерата и имиджа ви. Венера в Дева ви помага да изградите авторитет чрез чар и деликатност. В любовта – партньорът може да очаква от вас стабилност, а не само приключения. Направете малък акт на признание – напишете комплимент на близък и му го дайте лично.



Благоприятни дни –22, 23



Бъдете внимателни – 27, 28



Козирог – Фокусът при вас е върху кариерата и целите. Дайте максимална продуктивност от себе си и използвайте прецизността си. Първите дни – объркване с планове или авторитети. Средата на периода - нови решения или възможности за професионален напредък. Не бързайте - силните ходове идват след като мъглата се вдигне и разпръсне. Венера в сродния ви земен знак Дева е благословия. Носи ви лекота в плановете, пътуванията и връзките с чужбина. В любовта – хармония чрез споделени идеи и общи духовни или интелектуални цели.



Благоприятни дни – 25, 26



Бъдете внимателни – 22, 23



Водолей – Началото на седмицата ще донесе съмнения в посоката на живота. В средата ѝ вече ще получите внезапни прозрения и идеи за нов път или посока. Към краят ще чувствате вече стабилност и решителност в избора. Оставете ума да се отвори – проблясъците ще дойдат сами. Финансово – възможни са нови споразумения. Венера в Дева ви дава шанс за трансформация в отношенията – повече доверие, по-малко повърхностност. Тук любовта става по-дълбока и интимна.



Благоприятни дни – 22, 23, 27, 28



Бъдете внимателни – 25, 26



Риби – Ще се вълнувате от интимност, финанси на другите, дълбоки връзки. В началото на седмицата ще сте склонни към илюзии или несигурност в отношенията. Не идеализирайте – търсете баланс между сърце и логика. В средата – яснота, помощ или нова възможност. Съвет от звездите: доверете се, но проверявайте фактите; силата е в честността. Венера застава срещу вашия знак и носи големи уроци в партньорствата. Любовта може да се пречупи ч0рез критика – или вашата, или на другия. Ако приемете това като възможност за изчистване, връзките ще станат по-силни.



Благоприятни дни – 25, 26



Бъдете внимателни – 27, 28



Източник: novini.bg.