"Гугъл" спря да функционира
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:30
©
Днес интернет се сблъска с неочаквано явление – глобалният гигант Гугъл спря да функционира.

Хиляди потребители по света съобщиха за затруднения при достъп до търсачката, Gmail, Google Maps и други услуги на компанията.

Според първоначалните данни причината за сриването е технически проблем в сървърната инфраструктура на компанията.

Въпреки че точният източник на проблема все още се разследва, специалисти смятат, че той може да е свързан с актуализация на системите или временен отказ на центровете за данни.

Последствията от инцидента бяха видими почти веднага. Много фирми, които разчитат на Google за работата си, бяха принудени да прекратят временно част от дейността си.







проблема е в турския телеком. как за толкова години България нямаме пиър незнам. целия трафик трябва да минава през турция!
