Фабрика побира 3753 басейна с олимпийски размери. В нея работят 30 000 души и може да произвежда осем широкофюзелажни самолета Boeing

Първото нещо, което ви удря, е звукът. Не е рев, не е чак толкова бръмчене, а многопластова вибрация, сякаш стоите в жива машина, която никога не спи. Под бледите светлини на покривите на фабриката на Boeing в Еверет, Вашингтон, мотокари се плъзгат като работни мравки, жълти кранове се влачат по тавана, а някъде бавно се оформя самолет с размерите на малка жилищна сграда.



Мъж с флуоресцентна жилетка минава покрай него, бутайки нещо, което прилича на малка количка за инструменти. Тя изчезва в отворените недра на Boeing 777, сякаш е погълната цяла.



Поглеждаш надолу по сградата и погледът ти не те подвежда. Краят на коридора е изчезваща точка, изгубена в собствената си мъгла. Някой споменава число: 399 480 квадратни метра. Опитваш се да си го представиш, не успяваш и след това опитваш от друг ъгъл. Тази една фабрика може да побере 3753 басейна с олимпийски размери. В нея работят 30 000 души. Тя може да произвежда осем широкофюзелажни самолета Boeing, съобщава Airwaysmag.



Някъде между миризмата на метал и мигащите охранителни светлини, мисълта се приземи тихо. Ето какво всъщност означава "голям“.



На хартия фабриката в Еверет е просто индустриален обект северно от Сиатъл. Отблизо изглежда по-скоро като човешки пейзаж, отколкото като сграда. Таванът се издига на 35 метра над главата ви, достатъчно висок, за да скрие няколко жилищни блока вътре.



Рисувани линии по пода ви водят през гори от скелета, хидравлични асансьори и крила, които се опират на греди като масивни стоманени пера. Въздухът мирише леко на петрол, кафе и реактивно гориво, смесица от човешка рутина и аеронавигационна амбиция.



В ръководството се казва, че по време на смяна на смяна, до 10 000 души могат да минат през вратите, отрупани с баджове и кутии за обяд. Паркингите за служители се простират толкова далеч, че се нуждаят от собствени автобусни линии. Един дългогодишен механик се шегува, че има "съседи на работа, които никога не съм срещал“ и се шегува само отчасти. В някои дни шест или седем самолета стоят един до друг в различни етапи на строителство, всеки заобиколен от малка екосистема от техници, лаптопи и колички за части.



Фабриката в Еверет прави нещо, което звучи почти невъзможно: превръща глобалните вериги за доставки, 30 000 души и стотици хиляди части в единен, непрекъснат поток. На място това не изглежда като грандиозна стратегия. Прилича на цветна лента на земята, цифрови екрани на всяка станция и постоянно, тихо бръмчене на преносими радиостанции.



Всеки самолет се проследява през "конвейерна линия“, бавно се плъзгайки напред, докато екипите завинтват, пробиват, окабеляват и тестват с темпо, измервано в минути.



Има един тих урок за всички нас, заровен в целия този шум. Огромната сложност работи само когато е разделена на брутално прости стъпки. Един екип се фокусира единствено върху окабеляването на горните панели. Друг се занимава с колесника. Трети проверява изолацията на кабината. Съвременният самолет има около три милиона части, но всеки работник вижда най-вече едни и същи няколко десетки отново и отново. Това повторение не е бляскаво. То е, което предпазва 200-тонните машини от падане от небето.



Зад кулисите, софтуерът проследява всяка гайка и болт като пощенска служба за метал. Ако дадена част закъснее с напускането на Япония или Уичита, екраните в Еверет светват, преди камионът дори да стигне до портата на фабриката. Производствените мениджъри се разхождат из завода с таблети вместо с бели дъски, сканират баркодове, променят срокове, адаптират работната сила. Грандиозната визия за "осем самолета едновременно“ оцелява само защото хиляди малки, почти скучни решения пристигат навреме.



Фабрики като тази стават все по-редки и по-символични. С разширяването на производството, с нарастването на автоматизацията, идеята за 30 000 души под един покрив изглежда едновременно старомодна и странно футуристична. Тя задава един прост въпрос по много силен начин: в един свят, обсебен от дигиталното, какво все още сме способни да изградим заедно във физическия свят, пише businessnovinite.bg.