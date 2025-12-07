ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Ето как да разпознаете, че черният ви дроб е пълен с токсини
Експертите посочиха шест признака, че черният дроб е пълен с токсини и не се справя добре с функцията на основен филтър на човешкото тяло.
Дискомфорт
В случаите, когато черният дроб е пълен токсини, се усеща дискомфорт в горната част на корема. Също така, това може да доведе до по-често отделяне на газове.
Умора
Ако в черния дроб има твърде много токсини, човек може да изпита постоянна умора.
Проблем с кожата
Освен факта, че кожата става жълта, може да се появят сърбежи и кожни инфекции.
Гадене
Гадене, понякога придружено от замаяност, диария - всичко това също така сигнализира, че черният дроб е препълнен с токсини.
Цвят на урината и изпражненията
В случай на чернодробна токсичност урината потъмнява, а изпражненията могат да бъдат белезникави.
Синини и подуване
Подуване на краката, болките в ставите и лесно образуваните синини също са признаци на повишени нива на токсини в черния дроб, пише сайтът zdrave.to
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Мисис Вселена 2025: Дами, не спирайте да работите!
09:13 / 07.12.2025
Голямо признание за Димитър Рачков
21:47 / 06.12.2025
Митьо Маринов остана сам
15:47 / 06.12.2025
Нарязаната Дебора намери любовта
12:45 / 06.12.2025
Честито: Мирослав е победителят на 100 000 лева
08:46 / 06.12.2025
Спешно оперираха Здравко от "Ритон"
08:38 / 06.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
17:01 / 05.12.2025
Директор на банка: Обменете наличния си кеш до 20 декември
10:21 / 05.12.2025
Изловиха Бербатов
11:24 / 06.12.2025
Бербатов с изненадващ самолетен билет
13:18 / 05.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS