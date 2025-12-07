Ето как да разпознаете, че черният ви дроб е пълен с токсини

© Токсините в черния дроб водят до много неприятни последствия. Черният дроб играе огромна роля в поддържането на метаболизма, неутрализира токсините и състоянието му засяга различни процеси в организма.



Експертите посочиха шест признака, че черният дроб е пълен с токсини и не се справя добре с функцията на основен филтър на човешкото тяло.



Дискомфорт



В случаите, когато черният дроб е пълен токсини, се усеща дискомфорт в горната част на корема. Също така, това може да доведе до по-често отделяне на газове.



Умора



Ако в черния дроб има твърде много токсини, човек може да изпита постоянна умора.



Проблем с кожата



Освен факта, че кожата става жълта, може да се появят сърбежи и кожни инфекции.



Гадене



Гадене, понякога придружено от замаяност, диария - всичко това също така сигнализира, че черният дроб е препълнен с токсини.



Цвят на урината и изпражненията



В случай на чернодробна токсичност урината потъмнява, а изпражненията могат да бъдат белезникави.



Синини и подуване



Подуване на краката, болките в ставите и лесно образуваните синини също са признаци на повишени нива на токсини в черния дроб, пише сайтът zdrave.to



