Експертите препоръчват винаги да пътувате с поне две празни страници в паспорта си
Изтеклият паспорт не е единственият проблем, който може да провали плановете ви за пътуване. Има и друго неудобство, което може да изпитате, ако пътувате до определени страни.

Повечето хора са запознати с факта, че за повечето дестинации паспортът ви трябва да е валиден поне три месеца след планираната дата на пристигане или заминаване, въпреки че правилата варират в зависимост от страната, която посещавате. Това, което може да не знаете, е, че може да ви бъде отказано качване на борда на самолет, ако се установи, че паспортът ви има твърде малко празни страници.

По-малко известна политика в редица страни, особено в Африка, Азия и Близкия изток, изисква пътуващите да имат от две до четири празни страници в паспорта си за виза или печат. Някои авиокомпании могат да ви откажат качване на борда, ако паспортът ви не отговаря на изискванията.

Страната, която изисква най-много празни страници, е Намибия, където се очаква да имате шест празни страници в паспорта си. Намибийският печат заема почти цялата страница и ако е необходимо да удължите разрешението си за пребиваване в тази южноафриканска страна, ще ви подпечатат допълнителна страница.

Други страни, които изискват три празни страници, са Ботсвана, Мозамбик, Замбия, Бруней, Южна Африка и Мадагаскар. За пътуващи, посещаващи дестинации като Бахамите, Куба, Китай, Сингапур или Индия, ще трябва да се уверите, че имате две празни страници, пише N1.

Експертите препоръчват винаги да пътувате с поне две празни страници в паспорта си, за да си осигурите безпроблемно пътуване. Добрата новина е, че събирането на печати, докато пътувате в Европа, бързо се превръща в нещо от миналото.

През октомври 2025 г. Европейският съюз започна да въвежда своята Система за влизане/излизане (EES) - нов инструмент за цифрово управление на границите, който записва биометричните данни, както и датите на влизане и излизане на граждани извън ЕС.

Това означава, че ръчното подпечатване на паспортите постепенно ще бъде напълно заменено от дигитална проверка. С очаквано пълно внедряване до април 2026 г., всички 29 държави от Шенгенското пространство би трябвало да бъдат напълно без мастило, bussinessnovinite.bg







