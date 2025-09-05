ИЗПРАТИ НОВИНА
Експерт обясни за срива на Google
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:13Коментари (0)212
© Bulgaria ON AIR
Вчера, 4 септември, милиони потребители в редица държави, включително и в България, се сблъскаха с неочакван срив на услугите на Google.

"Сривът е по вътрешна техническа причина, не е обект на кибератака. От анализа на причините зад тях, мога с голяма степен увереност да твърдя, че става въпрос за софтуерен проблем в така наречения контролен слой или контролен пласт в управлението на тези облачни системи. На практика оттам се направлява целият трафик, цялото натоварване. Когато там има някоя модификация, която не е добре изпипана, не е добре тествана, тогава може да се случи такъв регионален проблем", коментира експертът по кибесигурност Христиан Даскалов.

По думите му подобни инциденти не са единични. В последните месеци Google вече е преживял няколко прекъсвания на услуги, свързани с достъпа до облачни ресурси, макар те да не са получили особено медийно внимание.

Компанията обикновено се справя за часове, но загубите се измерват в милиарди.

Устойчивостта – липсващата част от пъзела

"Само услугата за електронна поща на Google всъщност използва 2,5 милиарда души по целия свят. Темата за устойчивостта не е толкова интересна от гледна точка на самата компания, защото тя има политики, стандарти, може да излезе от криза за два часа. По-важното е каква е нашата устойчивост – а тя не е на необходимото ниво на нас като обикновени потребители и граждани", каза още Даскалов пред Bulgaria ON AIR.

Той подчерта, че няма нужда потребителите да сменят паролите си и тяхната информация в мрежите не е компрометирана.

Експертът препоръчва да се правят локални копия на пощата и документите – така дори при срив или кражба на акаунт човек запазва достъп до важните си данни.

Същото важи и за навигацията – ако интернет връзката падне, офлайн карта може да се окаже спасение. Липсата на подобни елементарни мерки се пренася и в професионалната среда, където служители често правят същите грешки, довеждащи до по-големи проблеми.

Колко чести ще бъдат тези сривове?

"Една добра практика е разделянето на различните услуги. Големият проблем вчера беше, че тези услуги на Google се ползват от много други доставчици, дори на електронно правителство. В Турция дори стана правителствена криза. Затова трябва да имате план - ако една част от доминото падне, да не срути цялата кула", заяви експертът.

По думите му такива проблеми ще стават все по-редовни, ако не се отстраняват "тесните места" в архитектурата на системите.

Нужно е планиране, превенция и алтернативни варианти – от резервни методи на плащане, до осигуряване на допълнителни мобилни клетки при масови събития.

Мерките често не са скъпи, но биват пренебрегвани, което в крайна сметка вреди на клиентската удовлетвореност и на приходите.







