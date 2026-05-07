Милиардерът Джеф Безос тихомълком обяви за продажба своята впечатляваща суперяхта Koru на цена от 500 милиона долара, тъй като огромните ѝ размери я правят изключително трудна за управление и акостиране. 127-метровият плавателен съд, който е сред най-големите в света, се оказа логистично предизвикателство, ограничаващо достъпа му до ключови световни пристанища.

Поддръжката на Koru, заедно с нейния помощен кораб Abeona на стойност 75 милиона долара, възлиза на близо 30 милиона долара годишно. Макар Abeona да е неразделна част от обслужването на суперяхтата, все още не е потвърдено дали тя е включена в общата цена на сделката.

Въпреки безспорния лукс, мащабът на кораба създава сериозни главоболия на собственика на Amazon. През 2025 г. на Koru бе отказано акостиране в Монако по време на престижното Гран При именно заради невъзможността да се побере в пристанището. Подобен проблем възникна и миналото лято във Венеция, когато по време на сватбата на Безос и Лорън Санчес яхтата не успя да се доближи до лагуната.

Дизайнът на плавателния съд е вдъхновен от яхтата Eos на милиардера Бари Дилър, но в значително по-голям мащаб. Екстериорът е украсен с дървена скулптура на носа, изобразяваща съпругата на Безос, Лорън Санчес, като русалка. За сигурността на борда са инсталирани мощни водни оръдия, предназначени за отблъскване на пирати или папараци.

Интериорът на Koru предлага изключителни удобства за до 18 гости, обслужвани от 36-членен екипаж. На борда са разположени: басейн със стъклено дъно; три модерни джакузита; частна хеликоптерна площадка.

През времето, в което Безос притежаваше суперяхтата, тя се превърна в център за забавление на световния елит. На борда ѝ са гостували известни личности като Опра Уинфри, Ким Кардашиян, Леонардо ди Каприо, Кейти Пери и Ъшър. Продажбата на кораба бележи края на един от най-амбициозните лични проекти на милиардера в сферата на луксозното корабоплаване, пише businessnovinite.bg.