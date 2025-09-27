ЗАРЕЖДАНЕ...
Днес навършва 53
Гуинет израства в Санта Моникаа. След филма "Седем“ Гуинет започва връзка с актьора Брад Пит. Двамата се сгодяват през декември 1996 г., но се разделят през юни 1997 г. От 1997 до 2000 г. има връзка с актьора Бен Афлек. През 2002 г. се запознава с Крис Мартин, вокал на групата "Колдплей“. През 2003 г. двамата сключват брак в тесен кръг в хотел в Южна Калифорния. Полтроу и Мартин имат две деца – момиче на име Епъл и момче на име Моузес. През 2014 г. Гуинет обявява, че семейството се разделя и е подадена молба за развод, причината е "непреодолими различия“. През 2015 г. се развеждат.
От месец август 2014 г. има любовна връзка с Брад Фолчък, който един от създателите на сериала "Клуб Веселие“. Двамата сключват брак на 29 септември 2018 г.
Актьорският ѝ дебют е през 1989 г. в телевизионния филм "High“, който е режисиран от баща ѝ. Професионалният ѝ театрален дебют е през 1990 г. на театралния фестивал в Уилямстаун.
