Автор: Емануела Вилизарова

На 24 март според православния календар почитаме паметта на Свети Захария – светец, останал в историята като пример за силна вяра, аскетизъм и духовна отдаденост.



Поверия



Ако вечерта на 24 март небето е ясно, очаквайте затопляне. Високите облаци означават хубаво време.



Според народните вярвания, на този ден след обяд трябва да се избягва тежък физически труд: не се чисти, не се пере, не се шие - всичко това се смята за нежелателно и дори греховно. Не бива да се обиждат нито хора, нито животни, защото се смята, че негативните действия на този ден се връщат двойно. Също така не е прието да се ходи на гости или да се приемат гости в къщата.



Съществува древен народен обичай: преди да посети църквата, цялото семейство трябва да обиколи къщата три пъти с молитва. Вярвало се е, че това предпазва дома от всякакви нещастия и лоши влияния.



Имен ден празнуват: Зарко, Захари, Захарина, Хари