ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Днес е рожденик! Оказва се, че изглежда доста по-млад, отколкото е
От края на 1979 до 1982 г. е специалист в секция "Климатология и хидрология“ към Географския институт на Българска академия на науките. От началото на 1982 г. е преподавател в Софийския университет. От 1986 г. е старши асистент, а от 1990 г. е главен асистент. През 1995 г. защитава докторска дисертация на тема "Обилни снеговалежи в Югозападна България“.
През 1996 г. е избран за доцент, а от 2018 г. е професор. Професионалната специализация и научните му интереси са в областта на климатологията и синоптичния анализ, природните опасности и опазване на атмосферния въздух и туризма. Чете лекции по Обща климатология, Замърсяване и опазване на атмосферния въздух, Климат на континентите, Качество и контрол на атмосферния въздух, Климатология и хидрология.
По магистърската програма "Изменения на климата и управление на водите“ води курсовете по Методи на климатичните изследвания, Опасни и неблагоприятни метео- и хидроложки явления, Синоптичен анализ, Възобновяеми енергийни източници и Климат и икономика. Георги Рачев е сътрудник и консултант на 5 телевизионни канала, 12 радио станции и над 70 информационни сайта по прогнози за времето и климата.
Честит 70-и рожден ден!
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Хороскопът за събота - не правете планове, някои ги очакват обрат...
23:00 / 10.10.2025
Филип Буков: Пуснаха Карлос и сякаш времето спря
22:34 / 10.10.2025
Nova се разделя с една от най-добрите си водещи
19:20 / 10.10.2025
Геро се подлага на още една операция?
09:30 / 10.10.2025
Най-легендарният български сериал се връща на екран
09:23 / 10.10.2025
Днес става на 48. Освен от музика разбира и от математика
09:09 / 10.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Големи компании предлагат работа в Пловдив почти без интервю
05:10 / 09.10.2025
Дженифър Анистън: Пътят към бебето беше труден
15:30 / 10.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS