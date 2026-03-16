ЗАРЕЖДАНЕ...
Д-р Живко Сиромахов: Въпросът не е само колко, а кога и как пием вода
© ФОКУС
Д-р Сиромахов, често се казва, че бъбреците са тихите работници на организма – изпълняват огромна работа, без да ги усещаме. Каква най-общо е тяхната функция и пациентите подценяват ли ги?
Ще започна с уточнение: бъбреците нямат една функция, те имат много. Те участват в метаболизма, регулират водно-електролитния баланс и киселинно-алкалното състояние на организма, имат ендокринна функция, произвеждат хормони и регулират кръвното налягане.
Понеже болката се усеща основно при бъбречно-каменна болест, а при други заболявания симптомите са неотчетливи, понякога пациентите подценяват състоянието на бъбреците. Затова е хубаво поне веднъж годишно да се прави ехография на бъбреците – за профилактика и ранно откриване на заболявания.
Споменахте камъните в бъбреците. Кои са другите най-чести бъбречни заболявания, които наблюдавате в практиката си?
Като уролог основно се занимавам с бъбречно-каменна болест. Другите чести случаи са тумори и ракови заболявания на бъбрека, а понякога наблюдаваме и запушвания на бъбреците при онкологични заболявания. Нефролозите работят с много по-широк спектър от бъбречни заболявания.
Има ли ясна причина за образуването на камъни в бъбреците?
Точна, 100%-ова причина няма. Основният рисков фактор е неадекватният прием на вода. Други фактори са сол, храни богати на урати и оксалати. Генетичните камъни са редки.
Обезболяващите влияят ли на бъбреците?
Да, много обезболяващи се метаболизират през бъбреците и могат да им навредят при чест прием. Честотата и дозата трябва да се контролират от лекар.
Кога се стига до задържане на урина?
Причината е пречка по хода на пикочопровода. Най-често – бъбречно-каменна болест, следват онкологични заболявания, които притискат пикочопроводите.
Много специалисти казват, че бъбречните заболявания често протичат без симптоми. Кои са ранните сигнали, които можем да забележим?
Ранни сигнали почти няма. Но промяна в ритъма на уриниране, по-често нощно уриниране, намалено количество урина или тъпа болка в областта на бъбреците са предупредителни знаци.
Дори при липса на симптоми, бъбреците може да не са здрави, нали?
Точно така. Липсата на симптоми не гарантира здрави бъбреци. Ежегодна профилактика чрез кръвни и уринни изследвания и ехография е важна.
Как храната влияе върху бъбреците?
Храната трябва да е балансирана, с умерен прием на протеин и сол. Прекомерният протеин, особено при активно спортуващи, може да натовари бъбреците. Важен е балансът между компонентите на диетата.
Кой е най-важният съвет за профилактика на бъбреците?
1,5–2 литра вода дневно, разпределени равномерно
Ежегодни кръвни и уринни изследвания
Ехография на коремните органи, включително бъбреците
Това е достатъчно за профилактика и откриване на други заболявания.
Как се развива лечението на бъбречно-каменна болест и бъбречен карцином спрямо преди 10 години?
Апаратурата и диагностиката са значително напреднали. В България лечението е на равнище средноевропейска страна – образна диагностика, органосъхраняващи и роботизирани операции, нови молекули за имунотерапия.
Още от Други
/
11 трилиона долара повече. Тя е единствената жена в историята, по-богата от най-мощните милиардери днес
09:14
Край на навика "40 градуса": Защо преплащаме за ток и кога горещата вода е наистина необходима?
06:30
Цънцарова за отстраняването си от bTV: Eдин отговор, който ми се стори правдоподобен, е "уволнена от кочината"
15.03
Миска: Операция, възстановяване, болка, живот в три различни държави и пет града, две малки деца
14.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Пророкът Члухов: Хората ще се крият от глада и войните в България...
17:32 / 15.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.