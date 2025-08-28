Цитиридис: Отсъствието от вкъщи много ме изморява, защото много ми липсва котката ми

© Николаос Цитиридис подготвя мащабно турне, което ще започне в началото на септември и ще продължи до началото на ноември.



“Голямо ще бъде, най-голямото, което съм правил до момента и ще бъде във всеки един български град, ако ви няма в списъка, значи не сте град“, посочи шеговито той.



Шоуто няма да е всеки ден, защото програмите на самите зали не го позволяват.



"Не че излизането на сцена щеше да ме измори, но отсъствието от вкъщи много ме изморява, защото много ми липсва котката ми. Заради това, че имам голям проблем с пътуването, най-дългият ми тур ще бъде от 30 септември, до към 6-7 октомври. Отсега го мисля, каква мъка ще бъде, слава Богу, вкъщи има кой да се грижи за нея, за моята Карма", разкри с усмивка шоуменът пред БНР.



За пръв път в света на стендъп комедията се впуска през 2016 година.



"Спечелих още първата вечер, наградата беше 100 лева, които много ми трябваха, защото тогава нямах телевизионни изяви, нито сигурна работа. Работех като журналист, а честните журналисти в България не са добре платени“, сподели Николаос Цитиридис.



След още няколко аматьорски появявания на сцената, получава предложение от собственика на комеди клуб за съвместна работа, откъдето постепенно започва своите изяви на професионална сцена.



“Пробваш се на сцената – правиш 5 минути, 10 минути, материалът се изгражда, намираш си гласа като комедиант… Особено в началния период от моето излизане и встъпване да правя стендъп комедия, всичко беше така “на вълни“ – един път става, друг път не, докато се наредиха нещата. Разбира се, до ден-днешен продължава да има моменти, в които не получавам реакцията, която искам… Не мога да кажа, че съм добър в това, което правя, защото това трябва да кажат другите, но в това, което знам, че съм добър е, че мога да усещам публиката. И много добре разбирам, когато нещата тръгват да стават “на вълни“ и как да греба в тях със сигурност“, каза още той и допълни:



"Едно от най-важните качества, които трябва да имаш е способността да се погледнеш отгоре, тоест да погледнеш от гледната точка на зрителя – дали това, което правиш е ОК, или само ти и баба ти ще се кефите, когато си на сцената."



Турнето "Пълно безобразие" ще бъде дълго и напоително.



"Не знам дали има нужда да обяснявам защо съм го кръстил така – всъщност, реалността се оказа много добра кръстница. На 14 септември, ако сте в района на Бургас, ще ви очаквам в НХК, където е първото премиерно шоу, на “Пълно безобразие“. От тази дата до ноември месец ще бъда буквално из цяла България. В Бургас, Ямбол, Сливен, Пловдив, Кюстендил, Севлиево, Велико Търново, Ловеч, Плевен, Русе, Варна, Добрич, Казанлък, Хасково, на 20 октомври в Зала1 на НДК, а след това ще завършим в Видин, Стара Загора, Асеновград и Враца - съобщи Цитиридис. - Темите, върху които разсъждавам и правя смешки с тях, са неща, които бих говорил с приятели. Считам публиката за мой приятел и си ставаме близки много бързо, особено с тези, които искат разберат за какво става въпрос", изтъкна той.