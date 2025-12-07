ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Честито на Симона Дянкова!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:41Коментари (0)1067
©
Симона Дянкова е бивша българска състезателка по художествена гимнастика, златна олимпийска медалистка от Токио 2020. Родена е на 7 декември 1994 г. във Варна,

Сребърна медалистка с ансамбъла от световното първенство през 2017 година в Песаро и два пъти бронзова от световните първенства в София и Баку през 2018 и 2019 година. Златна медалистка на 5 топки от световното първенство в София през 2018 година.

Започва да тренира художествена гимнастика през 2002 година във Варна. Първоначално се подготвя за индивидуални състезания, но през 2017 година влиза в ансамбъл заедно с Елена Бинева, Мадлен Радуканова, Лаура Траатс и Теодора Александрова. Хобитата ѝ са книги и гледане на филми. Дянкова е почетен гражданин на София (2021) и на родния си град Варна (2021).

Честит 31-ви рожден ден!







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
За три зодии приключва труден период и се отваря вратата на безпр...
17:35 / 07.12.2025
Световноизвестен пловдивчанин се завърна на победния път
18:47 / 07.12.2025
Анна-Шермин: Никога не съм правила секс за пари и не съм била инт...
16:27 / 07.12.2025
Емилия с тайна операция, изчезна от публичното пространство
15:07 / 07.12.2025
Победителят от "Хелс Китчън" съсипа хубавата си жена
14:44 / 07.12.2025
Виктория разкри дали са заедно с Левент след "Ергенът"
14:28 / 07.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Собственикът на "Еконт" с официално изявление относно забавянето на пратките
Собственикът на "Еконт" с официално изявление относно забавянето на пратките
08:50 / 05.12.2025
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
17:01 / 05.12.2025
Директор на банка: Обменете наличния си кеш до 20 декември
Директор на банка: Обменете наличния си кеш до 20 декември
10:21 / 05.12.2025
Изловиха Бербатов
Изловиха Бербатов
11:24 / 06.12.2025
Млад мъж остана завинаги на 27 след неуспешен опит за изпреварване на прав участък
Млад мъж остана завинаги на 27 след неуспешен опит за изпреварване на прав участък
18:04 / 07.12.2025
Експерти: Оптималната температура на климатика в зимен режим е между 20 и 22 градуса
Експерти: Оптималната температура на климатика в зимен режим е между 20 и 22 градуса
21:41 / 05.12.2025
Бербатов с изненадващ самолетен билет
Бербатов с изненадващ самолетен билет
13:18 / 05.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Арестуваха кмета на Варна
Танкерът "Kairos" е в опасност от засядане край Ахтопол
Зимни спортове
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: