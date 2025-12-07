ЗАРЕЖДАНЕ...
|Честито на Симона Дянкова!
Сребърна медалистка с ансамбъла от световното първенство през 2017 година в Песаро и два пъти бронзова от световните първенства в София и Баку през 2018 и 2019 година. Златна медалистка на 5 топки от световното първенство в София през 2018 година.
Започва да тренира художествена гимнастика през 2002 година във Варна. Първоначално се подготвя за индивидуални състезания, но през 2017 година влиза в ансамбъл заедно с Елена Бинева, Мадлен Радуканова, Лаура Траатс и Теодора Александрова. Хобитата ѝ са книги и гледане на филми. Дянкова е почетен гражданин на София (2021) и на родния си град Варна (2021).
Честит 31-ви рожден ден!
