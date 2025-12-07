Честито на Симона Дянкова!

© Симона Дянкова е бивша българска състезателка по художествена гимнастика, златна олимпийска медалистка от Токио 2020. Родена е на 7 декември 1994 г. във Варна,



Сребърна медалистка с ансамбъла от световното първенство през 2017 година в Песаро и два пъти бронзова от световните първенства в София и Баку през 2018 и 2019 година. Златна медалистка на 5 топки от световното първенство в София през 2018 година.



Започва да тренира художествена гимнастика през 2002 година във Варна. Първоначално се подготвя за индивидуални състезания, но през 2017 година влиза в ансамбъл заедно с Елена Бинева, Мадлен Радуканова, Лаура Траатс и Теодора Александрова. Хобитата ѝ са книги и гледане на филми. Дянкова е почетен гражданин на София (2021) и на родния си град Варна (2021).



