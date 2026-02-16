ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Бебе се роди с два цвята на очите, косата и кожата
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:31Коментари (0)775
©
Ашли Блек винаги е знаела, че дъщеря ѝ е специална - но не е подозирала колко точно. 36-годишната майка разкава, че едва когато малката Валин навършила четири седмици, забелязала, че има различни цвят както на очите, косата, така и на части от кожата.

През декември 2025 г. Ашли, която има общо девет деца, споделя в TikTok видео на дъщеря си, усмихваща се в креватчето си – и за кратко време видеото става изключително популярно и събира над 2,7 милиона гледания.

"Това сладко бебе има хетерохромия на очите и косата, плюс два различни цвята на кожата“, пише майката към видеото. И отправя въпроса към хилядите си последователи: "Възможно ли е да има химеризъм?“

Какво е химеризъм?

Това е рядък биологичен феномен, при който човек притежава два или повече различни набора ДНК. Обикновено възниква при вътреутробното развитие, когато ембриони близнаци се сливат в един, или чрез трансплантация или кръвопреливане. Вследствие на това бебето може да има различен цвят на очите, нюанси на кожата в малки участъци и кичури коса с различен цвят или текстура.

"Дясната страна на Валин е с тъмно око и тъмна, права и гъста коса, докато лявата е абсолютната противоположност - със светло око, тънка и къдрава коса“, разказва Ашли Блек пред People. "Реших да споделя кадрите, защото ми бе любопитно дали някой друг е роден по този начин. А и честно казано, исках всички да видят красивото бебе, с което Бог ме благослови“, добавя тя.

Макар Блек да е възхитена от красотата на своето дете, тя отбелязва и, че пътят до появата на Валин е бил изключително труден.

От проведените изследвания, става ясно, че има извънматочна бременност в белега от цезарово сечение (при която сакът расте в белега на матката вместо нагоре в маточната кухина)“. "Това е изключително рядко състояние и ми казаха, че трябва незабавно да прекратя бременността, защото може да бъде животозастрашаваща за мен - заради риска от разкъсване на матката и кръвоизлив."

Ашли обаче е категорична и отказва да прекрати бременността. Започват ежеседмични прегледи с ултразвук и в 12-ата седмица се случва чудо – установява се, че плодът е започнал да расте към матката и че "се развива прекрасно“. Ултразвукът обаче показал също, че е налице и плацента акрета.

Плацента акрета е аномалия при която плацентата се прикрепя към стената на матката (утробата) по необичаен начин. Тя буквално се враства или навлиза по анормален начин през първия триместър на бременността, като прониква твърде дълбоко в маточната стена (миометриума).

В резултат на това, Ашли е хоспитализирана два месеца преди раждането - заради силно кървене и висок риск от смърт. С помощта на екип от лекари обаче дъщеря ѝ се ражда в 34-ата седмица, в добро състояние.

"Името Валин означава здрава, силна и смела“, споделя Ашли. "Тя е красиво и уникално малко момиче, създадено да се откроява и родено с прекрасно предназначение. Безкрайно сме благословени.“, пише ladyzone.bg.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
"Стани богат" се завръща, но с по-малка реална награда за участни...
09:18 / 16.02.2026
Барак Обама: Извънземните съществуват, но аз не съм ги виждал
08:56 / 16.02.2026
Хиляди го харесват, хиляди го осмиват, днес стана на 40
18:32 / 15.02.2026
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
14:36 / 15.02.2026
Аня Пенчева: Преди няколко дни видях нещо, което ме унищожи
10:43 / 15.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
14:36 / 15.02.2026
Уникални златни накити откриха археолози от гроба на Владетеля на Сакар
Уникални златни накити откриха археолози от гроба на Владетеля на Сакар
16:42 / 14.02.2026
В Пловдивско: Отново продават къща, която трябваше да е на един етаж, а се оказа на два
В Пловдивско: Отново продават къща, която трябваше да е на един етаж, а се оказа на два
08:04 / 14.02.2026
Проговори единствената жена от групата на Ивайло Калушев, 2016 г. пресподеля пост на Сандов
Проговори единствената жена от групата на Ивайло Калушев, 2016 г. пресподеля пост на Сандов
17:43 / 14.02.2026
Сандов за "Петрохан": Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят
Сандов за "Петрохан": Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят
15:08 / 14.02.2026
Почернената майка на Никола: Почивай в мир, мило дете. Мама те обича – днес, утре и до срещата ни в по-добрия свят
Почернената майка на Никола: Почивай в мир, мило дете. Мама те обича – днес, утре и до срещата ни в по-добрия свят
12:04 / 14.02.2026
Дара каза: "Сбогом"
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Издирва се жена от столичния квартал "Лагера"!
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Парламентарни избори 2026
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: