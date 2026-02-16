ЗАРЕЖДАНЕ...
|Барак Обама: Извънземните съществуват, но аз не съм ги виждал
С усмивка Обама отговори: "Те съществуват, но аз не съм ги виждал.“ Изказването прозвуча двусмислено – между хумор и провокация – без да бъде последвано от конкретно обяснение какво точно има предвид. Коментарът беше част от бърза поредица от кратки въпроси и отговори, в които тонът беше лек и ироничен.
Попитан за легендарната Зона 51 – военен обект в пустинята на Невада, около който десетилетия наред се въртят конспиративни теории – Обама отговори по-конкретно и със самоирония:
"Няма подземна база – освен ако няма някаква гигантска конспирация, която се крие дори от президента на Съединените щати.“
С това той на практика отхвърли твърденията за тайни подземни съоръжения, скрити от официалните институции, като същевременно запази шеговития тон.
Темата за извънземните не приключи дотук. На въпрос кой е бил първият въпрос, който е задал след встъпването си в длъжност, Обама се засмя и отговори: "Къде са извънземните?“
По-рано, през 2021 г., в телевизионно интервю той действително призна, че е попитал дали съществува тайна лаборатория, в която се съхраняват извънземни обекти. Отговорът, който получил, бил категорично отрицателен.
В същото време Обама потвърди, че съществуват видеоклипове и изображения на неидентифицирани летящи обекти (НЛО), чиито движения не се поддават на лесно обяснение. Това съвпада с официално разсекретени материали на американските власти, в които се говори за т.нар. UAP (неидентифицирани въздушни явления).
От 50-те години на XX век около Зона 51 циркулират слухове, че там се съхраняват катастрофирали НЛО и се извършва обратно инженерство на извънземни технологии. Според конспиративните теории в обекта има тайни хангари, лаборатории и изследвания върху супероръжия, телепортация и дори пътуване във времето.
Официалната позиция на американското правителство обаче е, че базата се използва за разработка и тестване на военна авиационна техника. До момента няма публично представени доказателства за извънземни технологии или биологични образци.
Изказванията на Обама следват характерния му стил – комбинация от ирония и умерена прозрачност. Докато той признава съществуването на необяснени въздушни феномени, не твърди наличието на извънземен живот на Земята.
В крайна сметка думите му изглеждат по-скоро като остроумна реплика в неформален разговор, отколкото като сензационно разкритие. Въпросът дали извънземните съществуват остава отворен – но засега без потвърждение от най-високо държавно ниво.
