Абсолютен кармичен обрат за зодиите
17:06
©
На 17 февруари 2026 г. се формира Новолуние във Водолей, съпроводено със слънчево затъмнение - събитие, което открива етап на обновление в секторите на живота, управлявани от Водолей. Това е благоприятен момент да погледнем към бъдещето, като си оставим място за проекти, които наистина могат да ни бъдат от полза.

Астралната конфигурация е белязана от динамичен аспект между Новолунието във Водолей и Уран в Телец, което предполага, че промените могат да настъпят неочаквано, като сигнал, че е време за различен подход, особено в начина, по който управляваме дългосрочните цели. Всичко, което вече не е полезно, има тенденция да се отдалечава, отстъпвайки място на ситуации, адаптирани към текущите ви нужди. Астралният контекст също така набляга на сътрудничеството и обмена на идеи, което ни подканва да насочим вниманието си към онези групи, с които споделяме едни и същи ценности и визии.

Това слънчево затъмнение се нарича още "ануларно“, т.е. Луната няма да покрие напълно Слънцето, а ще остави ярък "пръстен“ около тъмния диск.

Видимостта на пълния пръстен ще бъде ограничена основно до части от Антарктида и от океанските региони. Частичен изглед ще има само от някои южни части на Южна Америка и Африка.

Овен/ Асцендент в Овен

За Овен, Новолунието във Водолей и Слънчевото затъмнение на 17 февруари 2026 г. активират сектора на бъдещите планове и групи, където могат да очакват преконфигуриране на социалните отношения. Това е благоприятен момент за представителите на зодията да анализират дали дългосрочните цели все още резонират с техните планове. Също така, внезапна промяна на посоката в даден проект може да се окаже възможността, от която се нуждаят, за да запазят своята независимост.

Телец/ Асцендент в Телец

За Телец, Новолунието във Водолей и Слънчевото затъмнение на 17 февруари 2026 г. оказват голямо влияние върху сектора на кариерата и професионалната репутация, отбелязвайки благоприятен момент да се замислят дали настоящата им професионална дейност им предоставя необходимото пространство за реализиране на идеите им. Динамичният аспект с Уран в дома на личността може да донесе неочаквана промяна в статуса или предложение, изискващо различен подход от този, с който са свикнали.

Близнаци/ Асцендент в Близнаци

За Близнаците, Новолунието във Водолей и Слънчевото затъмнение на 17 февруари 2026 г. активират сектора на вярванията, философията на живота, обучението и пътуванията, който може да претърпи промяна на визията, тъй като Близнаците са привлечени от нови области на знанието или възможности, произтичащи от обмена на професионален опит. Това е добър момент да се изоставят ограничаващите перспективи и да се направи път за разширяване на хоризонтите. Астрологичният феномен дава яснотата на Близнаците да предефинират своята философия на живота.

Рак/ Асцендент в Рак

За Раците, Новолунието във Водолей и Слънчевото затъмнение на 17 февруари 2026 г. активират сектора на дълбока трансформация и ресурси. Родените във зодия Рак може да преоценят начина, по който управляват споделения си бюджет, инвестиции или взаимоотношения. Това е и подходящ момент да се освободят от токсични привързаности и да изградят по-солидна основа на сигурност.

Лъв/ Асцендент в Лъв

За Лъвовете, Новолунието във Водолей и Слънчевото затъмнение на 17 февруари 2026 г. активират сектора на взаимоотношенията и партньорството, което го прави подходящ момент за изясняване на отношенията и започване на нови етапи. Възможно е да се появят и сътрудничества и партньорства, основани на споделени визии, докато връзките, които вече не работят, са склонни да се разпадат. Астралният феномен им предлага възможността да изградят по-балансирани партньорства, основани на взаимно уважение и свобода.

Дева/ Асцендент в Дева

За Девите, Новолунието във Водолей и Слънчевото затъмнение на 17 февруари 2026 г. активират работния и здравния сектор, носейки необходимост от реорганизиране на ежедневието им. Родените в зодия Дева може да почувстват желание да възприемат нови методи на работа или да направят промени в начина си на живот, за да подобрят цялостното си благосъстояние. Това е отличен момент за рационализиране на задачите, освобождавайки място за дейности, които стимулират креативността им и им осигуряват по-голямо професионално удовлетворение.

Везни/ Асцендент във Везни

За Везните, Новолунието във Водолей и Слънчевото затъмнение на 17 февруари 2026 г. активират сектора на творчеството, любовта и личностното изразяване. Родените във Везни могат да открият нови страсти или начини да покажат талантите си. Това е благоприятен период да внесат повече свежест в романтичния си живот или връзката си с деца, базирана на по-свободна комуникация. Този етап им дава смелостта да се наслаждават на живота, оставяйки старите модели зад гърба си.

Скорпион/ Асцендент в Скорпион

За Скорпионите, Новолунието във Водолей и Слънчевото затъмнение на 17 февруари 2026 г. активират сектора на семейството, дома и емоционалните основи. Скорпионите може да почувстват нужда от реорганизация в домашното пространство или от изясняване на отношенията с близки роднини. Това е благоприятен момент да оставят зад гърба си стари семейни модели, като направят път на по-хармонична атмосфера. Този етап им предлага възможност да затвърдят корените си върху основата на стабилност и взаимно разбирателство.

Стрелец/ Асцендент в Стрелец

За Стрелците, Новолунието във Водолей и Слънчевото затъмнение на 17 февруари 2026 г. активират сектора на комуникацията, ученето и взаимодействията с другите. Родените в зодия Стрелец могат да получат информация, която променя тяхната перспектива, или да решат да изследват нови области на обучение. Това е благоприятен период да изразят идеите си с по-голяма яснота и да възстановят конструктивните си връзки с околните. Този етап им предлага възможността да променят начина, по който се свързват, мислят или предават информация.

Козирог/ Асцендент в Козирог

За Козирозите, Новолунието във Водолей и Слънчевото затъмнение на 17 февруари 2026 г. активират сектора на финансовите ресурси и личните ценности. Козирозите могат да преминат през фаза на предефиниране на начина, по който изкарват прехраната си или управляват материалните си притежания. Това е благоприятно време за идентифициране на нови източници на доходи и за изоставяне на финансови стратегии, които вече не дават резултати. Този период им предлага възможност да укрепят самочувствието си и да инвестират в проекти, които наистина отразяват техния потенциал.

Водолей/ Асцендент във Водолей

За Водолеите, Новолунието и Слънчевото затъмнение във Водолей на 17 февруари 2026 г. се случват точно в техния знак, активирайки сектора на идентичността и личния имидж. Водолеите преминават през етап на регенерация, чувствайки нуждата да се представят на света от напълно нова перспектива. Това е идеално време да изоставят стари структури, които вече не ги представляват. Този период им проправя пътя към нова глава в живота, белязана от по-голяма свобода на изразяване.

Риби/ Асцендент в Риби

За Рибите, Новолунието във Водолей и Слънчевото затъмнение на 17 февруари 2026 г. активират сектора на подсъзнанието, интроспекцията и миналото. Родените в Рибите може да почувстват нужда да се оттеглят, за да размишляват върху миналото и да се освободят от стари емоционални тежести. Това е благоприятно време за изцеление и за завършване на етапи, които вече не служат на тяхната еволюция. Този период им предлага необходимото спокойствие, за да се ребалансират и да се подготвят за ново начало, пише ladyzone.bg.


