5 от предсказанията в "Семейство Симпсън", които са станали реалност

© "The Simpsons“ e абсолютен културен феномен, който вече толкова години е устойчив в рейтингите и в интереса не само на зрители, но и на критици. Това каза кинокритикът, писател и водещ Благой Иванов в предаването "Един неделен ден по шосето“ на Радио "Фокус“.



Той призна, че е много впечатлен от творческия екип, който стои зад сериала. "Те не са случайни хора. Това, което те са напипали като социален и исторически пулс, е нещо, което изисква умения. Това са изключително интелигентни, много будни хора, които са и много рационални. Тези предсказания показват, че те имат един много ясен поглед не само над настоящето, но и над тенденциите в близкото бъдеще“, коментира Благой Иванов.



Той представи своите Топ 5 предсказания в сериала "The Simpsons“, които са станали реалност.



На пето място в списъка си той постави избирането на Доналд Тръмп за президент. "Това е нещо, което изглежда като фрапиращо предсказание, нацелване, но не е никаква изненада, че сериалът е предсказал това. То просто е един виц, който много дълго време витаеше, преди изобщо Тръмп да обяви, че се кандидатира. Да се пошегуваш, че един ден Доналд Тръмп би бил президент, отдавна съществуваше, попиваше в колективното съзнание на хората, които се интересуват от шоубизнес и политика.“



Сливането на "Disney“ и "Fox“ той нарече епично събитие, което обаче не е толкова изненадващо. "На фона на цялото бизнес окрупняване, което се случва, не изглежда невъзможно и е по-скоро логично.“



Излизането на бизнесмена Ричард Брансън в Космоса според Благой Иванов също не е било изненадващо. "Създателите на "The Simpsons“ са откраднали това от реалността, а не обратното. Знаем какво се случва с богаташкия екстремен туризъм и колко опасен може да бъде той. Знаем за всички трагедии, случили са на Еверест например, именно защото някакви много богати хора са решили, че трябва да покорят някакъв връх. Тази година го видяхме и с "Титаник“ и подводния апарат. Богатите търсят ново изживяване. Те са толкова презадоволени от преживявания, че в един момент започват да се опитват да достигнат неща, които никой не е постигал“, коментира кинокритикът.



Идеята за радиационната риба от "Фукушима“ той обясни с прозорливостта на екипа на филма. "Имаш една атомна електроцентрала, която е локализирана в една от най-земетръсните зони на света. Какво би могло да се случи? За съжаление, това нещо се случи и беше една изключително екокатастрофа, която и до ден днешен не е овладяна“, каза Благой Иванов.



На първо място в списъка си с предсказания той постави смъртта на Коби Брайънт. "Той е бил популярен не само като бивш баскетболист, но и с това, че е имал свой частен хеликоптер и постоянно е летял с него. Бил е изключително внимателен по отношение на безопасността и това може би е причината да се направи това ужасяващо предсказание. Това е наистина едно ужасяващо налучкване, не смятам, че е нещо паранормално и не чак толкова фантастично“, смята Благой Иванов.