27-годишният Роби Фокс почина от тежко онкологично заболяване само 10 дни след като сключи брак с любимата си Кели Питърс в болничната стая. Двамата влюбени успяха да сбъднат голямата си мечта да станат семейство в хоспис, където младият мъж прекарваше последните си дни.

Студентска любов и неочаквана диагноза

Роби и Кели се запознават като студенти в университета "Илон“, като любовната им история започва още в първите години от следването им и с времето връзката им става все по-силна. През 2024 г. животът им се променя неочаквано, когато след велосипедна катастрофа и последвала травма на бедрото Роби разбира, че страда от сарком на Юинг – изключително агресивен вид рак, който засяга костите и околните меки тъкани.

Младият мъж незабавно започва интензивно лечение в Онкологичния институт "Дейна-Фарбър“ и болницата "Бригам енд Уенс“ в Бостън. Той преминава през около 40 курса лъчетерапия, 14 цикъла химиотерапия и десетки кръвопреливания. Усилията на лекарите и несломимият дух на Роби дават резултат и през февруари 2025 г. той влиза в ремисия. Само месец по-късно Роби предлага брак на Кели – жената, която неотлъчно е до него през целия труден път.

Завръщането на болестта и трудното решение

Щастието на младата двойка се оказва краткотрайно, тъй като девет месеца по-късно коварният рак се завръща още по-агресивен. Болките на Роби се засилват влошаващо се въпреки силните медикаменти, което принуждава близките му да вземат тежкото решение той да бъде настанен в хоспис за палиативни грижи.

В този изключително труден период младият мъж прави емоционален опит да освободи годеницата си от тежестта на предстоящото изпитание. Пред американската медия CNN през сълзи Питърс споделя неговите думи:

Той просто каза: "Ако искаш, можеш да ме оставиш. Знаеш ли, не е нужно да тръгваш на това пътешествие с мен“. А аз казаха "Не“. Няма да те оставя и те обичам твърде много, споделя Кели Питърс

Брак в болничната стая до последен дъх

Вместо да се откаже, именно Кели предлага на Роби двамата да се оженят възможно най-скоро, което предизвиква огромно вълнение и щастие у него. На 15 април – точно осем години след първата им среща в университета "Илон“ – Роби и Кели официално си казват "Да“ в болничната му стая пред своите семейства и приятели, като бракът е сключен пред служител на градския регистратор. Държейки се за ръце през цялото време, те си разменят брачни обети, доказвайки, че любовта им е по-силна от тежките обстоятелства, пише Ladyzone.bg.

Само 10 дни по-късно, на 25 април, Роби Фокс завършва земния си път. Неговата съпруга го помни като любящ, общителен човек и изключително запален почитател на приключенията сред природата. Кели допълва пред медиите, че вярва, че е дошла на тази Земя, за да се грижи за него и да го обича, а в замяна той ѝ е дал любов, която ги е накарала да се чувстват напълно пълноценни.