18-годишният, който създаде наркоимперия за милиони

© Максимилиан Шмит в кадър от "Shiny Flakes: The Teenage Drug Lord". Документалният филм разказва истинската история, вдъхновила сериала "How To Sell Drugs Online (Fast)" Наркоимперия в детската стая: звучи като филм, но е истина. Германецът Максимилиан Шмит е само на 18 години, когато сам-самичък и направо от детската стая създава наркоимперия за милиони. Това е неговата история. Документалният филм за него се казва "Shiny Flakes: The Teenage Drug Lord". А историята му пък е вдъхновила друг сериал "How To Sell Drugs Online (Fast)", където се рзказва за



тийнейджъри, които въртят онлайн търговия с наркотици.



Максимилиан Шмит, който сам-самичък, така да се каже, направо от детската стая, създава наркоимперия за милиони, просъществувала повече от година, преди младежът да бъде заловен от полицията.



Максимилиан е едва 18-годишен, когато започва неговият възход като продавач на наркотици в интернет. Един от най-интересните въпроси в тази история гласи: Как така един младеж, който никога преди това не е извършвал криминални деяния, изведнъж решава да използва компютъра си за престъпна дейност?



Повече от година Максимилиан продавал всевъзможни наркотици - общо над 900 килограма хашиш, кокаин, екстази, LSD и различни медикаменти с жълта рецепта на стойност около 4 милиона евро. Той разпращал дрогата с пощенски пратки по целия свят. Така де факто пощальоните неволно са били куриери на наркотици, пише още "Deutsche Welle".