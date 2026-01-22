Политолог: ГЕРБ би запазила първото място в Пловдив, Радев с потенциал да стане втори

© Plovdiv24.bg Формацията на Румен Радев има потенциал да се утвърди като втора политическа сила в Пловдив, но за да постигне успех, трябва да предложи различен модел на политическа комуникация. Това подчерта доц. д-р Даниела Пастармаджиева в БНТ подкаст "Къде живеем?" с Камен Коларов.



"По отношение на Пловдив и традиционния начин на гласуване, специално за първа политическа сила не очаквам сериозни размествания", заяви политологът и поясни:



"На този етап обаче няма нещо, което да дава основание да смятаме, че първенството в Пловдив би се променило, особено като видим годините назад – тази тенденция е такава. Особено тук значимо според мен е, че структурите, местните структури на партиите (останалите водещи партии) също имат предизвикателства. Така че не знам, трябва да се положат усилия, за да се консолидира самата партия и електоратът (другите партии имам предвид), за да могат да заемат някакви по-стабилни и по-сериозни позиции на следващите избори. Има потенциал според мен Румен Радев за Пловдив. Възможно е да стане и втора политическа сила. Ще бъде много интересно, защото все пак поддържа комуникация с местната общност по един или друг начин".



Според доц. Пастармаджиева стилът на водене на кампания ще бъде определящ за новия играч на сцената: "Това, което виждаме до момента, е опит за балансирана позиция, обаче донякъде стигаща до липса на позиция. Сякаш не можем да си извадим категоричен извод какво иска да ни каже президентът по този въпрос. Мисля, че ще има много внимателно стъпване. Но в този контекст ми се струва, че това, което е интересното, дори е не точно какъв ще бъде моделът на управление след изборите, а дали ще има нов модел на политическа комуникация по време на кампанията. И ми се струва, че това е едно от нещата, с които Радев би могъл да се позиционира много сериозно".



Тя акцентира, че последните години партиите са изградили стил на "липса на диалог и остра реторика", което води до отлив на избиратели. В този контекст Радев има възможност да се открои, ако предложи алтернатива:



"Мисля, че тази първа кампания на Румен Радев е много важна за него, за да видим дали той ще влезе в общото русло на политическа комуникация, основана на конфронтацията и възприемането на политическия опонент като враг, или ще се позиционира по нов начин. Хората казват, че нямаш втори шанс за добро първо впечатление. И ми се струва, че ако Румен Радев успее да създаде това добро първо впечатление в тази своя първа кампания за парламентарни избори, ще бъде само в негова полза. От тази гледна точка за мен също е интересно какъв подход ще изберат неговият екип и самият то."



Прогнозата е, че потенциална нова формация около Румен Радев би могла да привлече избиратели от партии като "Меч", "Величие" и частично "Възраждане", както и от средите на БСП. Според доц. Пастармаджиева, "Меч" и "Величие" най-вероятно няма да стигнат до следващия парламент, именно заради преливане на протестен вот към Радев. Успехът на новата формация обаче ще зависи не само от този вот, а и от ясната посока на реториката и способността ѝ да предложи конструктивен стил на политическо говорене.



"Много е важна линията, която те ще поемат на посланията. Тази линия на реторика на предизборни послания трябва да е свързана с някакъв предварителен анализ за това с каква подкрепа разполага президентът. Реални данни за подкрепата за него, а не такива, които просто да бъдат мотивационни. Тези реални данни могат да покажат доколко близо е той до мнозинство в законодателния орган – имам предвид около 120 депутата. Ако се окаже, че е близо до това число, би могъл да си позволи малко по-остра реторика, защото това означава, че би могъл да състави правителство, било то и на малцинството. Обаче ако това не е така, ако подкрепата е далеч от тези 120 депутати, това означава, че той трябва да бъде доста обран в говоренето си, защото ще му се наложи да се коалира впоследствие с хората, срещу които е изказвал остри позиции, което прави трудно. Това, което мисля, че не е добре да се прави, е отново да се почне със заявките "никога с тези" или "никога с онези". Но такъв риск съществува, несъмнено", посочи още доц. Пастармаджиева.



Появата на Румен Радев на парламентарната сцена се очаква да повиши избирателната активност.



"Той се радва на доста сериозна подкрепа. Видях данни в предаването "Референдум", че 62% от хората одобряват това, че той се впуска в политическата битка", посочи доц. Пастармаджиева.



Тя уточни, че макар одобрението и изборната подкрепа са две различни неща, но означава "че той възбужда интереса на хората към тези избори и най-вероятно ще мотивира хората пък да видят какво той би могъл да направи като политик".



По отношение на начина на гласуване, доц. Пастармаджиева изрази скептицизъм, че то ще окаже съществено влияние върху активността:



"Има по-силни фактори. Това, за което говорихме до момента, мисля, че е с много по-голяма тежест, отколкото методът на гласуване".



Политологът прогнозира, че резултатите от предстоящите парламентарни избори ще окажат влияние върху президентските избори.



"По отношение на президентските избори парламентарните ще имат значение и най-вероятно партията... сега относно Румен Радев мисля си, че на тези парламентарни избори ще се яви с някаква коалиция от партии зад него. Няма техническо време за регистрация на собствена партия. Но ще видим. Та, ми се струва, че ако е коалиция, тази коалиция ще излъчи собствен кандидат, което ще окаже влияние върху конкуренцията на изборите за президент", заяви тя в БНТ подкаст "Къде живеем?".



Според доц. Пастармаджиева, Радев най-вероятно ще се яви на парламентарния вот не с регистрирана партия, а с коалиция от съществуващи формации.



По отношение на местните избори през 2027 година, прогнозите са по-предпазливи:



"Не можем тук директно да проектираме националните избори към местните", каза тя. Дори при наличие на нова партия, "всеки областен град има и свой политически живот, има свои интереси. Даже ние го видяхме във връзка със събития от миналата година, включително бизнес интереси – тоест сблъсъци на икономически интереси на местно ниво. Така че там е малко по-трудно да кажем, че ще има кой знае какво значително влияние. Да не говорим за влиянието в местната администрация, в местната власт на партии, които отдавна съществуват, които отдавна работят. Има множество фактори, които влияят върху тези избори. Освен това на местно ниво контролиран и купен вот може да окаже по-сериозно влияние, отколкото върху изборите за парламент".