ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Спортни
Общество
Политика
Надежда Нейнски: Близките съюзници на Русия разбраха, че тя не е в състояние да ги защити
Автор: Цоня Събчева 22:55Коментари (0)229
© ФОКУС
Близките съюзници на Русия разбраха, че тя не е в състояние да ги защити. Русия не може да се справи в тази сложна ситуация и това наистина променя цялата световна картина. Това заяви политикът, дипломат и министър на външните работи в правителството на Иван Костов, Надежда Нейнски, в предаването "Метроном" на Радио ФОКУС.

"Всичко, което се случва, показва едно, че многополюсния свят, за който много говорят и Русия, и Китай, и други държави, се оказа напълно беззъб. Русия през последните години загуби много престиж. Ако вземем в последователност събитията: тя не можа да защити Армения по време на анексията на Нагорни Карабах, знаете какво се случи с Башар Асад в Сирия, виждате какво става в Иран в момента, защото протестите в Иран на опозицията са незапомнени по своя мащаб и хората са решени да сложат край на режима на Али Хаменей. Такива протести бих казала, че Иран не помни. И във всичките тези конкретни конфликти Русия става ясно, че не може да защити своите съюзници", обясни дипломатът. 

Относно ситуацията във Венецуела, Нейнски каза, че Тръмп действа там, където смята, че контролът е осъществим, че съпротивата е управляема и че алтернативи липсват. 

"Ако Европа не иска вмешателство от САЩ, Русия или Китай, тя трябва да се съсредоточи по-малко върху протестите и повече върху собствените си стратегически стъпки", подчерта Нейнски.

Според нея България винаги ще бъде в Европа, като подчерта и основните стъпки през годините за страната ни: Шенген и влизането ни в еврозоната.

"Европейския съюз ще наложи необходимост от много по-голяма стратегическа гъвкавост, за да може да бъде преодолявано ветото на държави, чийто  национален интерес в определени моменти се сблъсква с необходимостта от геополитическото значение за тежестта на Европа", обясни тя. 

А на въпрос какво трябва да направи България, за да има по-адекватна на световните процеси политика, Нейнски отговори: "България първо трябва да управи собствения си двор. Трябва да съумее, първо, от вътрешнополитическа гледна точка, тази гражданска енергия и този протест срещу статуквото да го трансформира в положителна енергия за реални и ефективни реформи. Защото най-важното в случая е протестът да се превърне в съзидателно действие за промяна", каза тя.


Още по темата: общо новини по темата: 4731
12.01.2026 »
12.01.2026 »
06.01.2026 »
06.01.2026 »
03.01.2026 »
02.01.2026 »
предишна страница [ 1/789 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Аналитични новини:
Цветомир Николов: Поскъпването на петрола се дължи на геополитиче...
14:44 / 12.01.2026
Експерт по сигурността: НАТО не може да оцелее, ако САЩ действат ...
15:06 / 10.01.2026
Полк. Велков: Съединените щати започнаха да придобиват онова, към...
13:11 / 10.01.2026
Проф. Чуков: Мадуро е бил наблюдаван къде ходи, какви са навиците...
13:32 / 05.01.2026
Константин Вълков: Тръмп "парцелира" света и затова се е ориентир...
17:38 / 04.01.2026
Политолог: Гражданите отиват на избори с убеждението, че политици...
19:06 / 29.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Галена срина рейтинга на bTV
Галена срина рейтинга на bTV
22:45 / 11.01.2026
Клиент пристигнал с три бидона събрани монети, обменил ги в евро, блокирал банката
Клиент пристигнал с три бидона събрани монети, обменил ги в евро, блокирал банката
20:29 / 11.01.2026
Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
13:53 / 10.01.2026
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
10:48 / 11.01.2026
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
15:23 / 11.01.2026
Преди три месеца стана майка за втори път, днес навършва 55
Преди три месеца стана майка за втори път, днес навършва 55
09:30 / 10.01.2026
Легендарен наш водещ, известен като "поразяващата уста" и роден в Сърбия, празнува днес
Легендарен наш водещ, известен като "поразяващата уста" и роден в Сърбия, празнува днес
16:32 / 11.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
БК Академик Пловдив
Зима 2025/2026 г.
Войната в Украйна
Евровизия 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: