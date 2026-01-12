Надежда Нейнски: Близките съюзници на Русия разбраха, че тя не е в състояние да ги защити

© ФОКУС Близките съюзници на Русия разбраха, че тя не е в състояние да ги защити. Русия не може да се справи в тази сложна ситуация и това наистина променя цялата световна картина. Това заяви политикът, дипломат и министър на външните работи в правителството на Иван Костов, Надежда Нейнски, в предаването "Метроном" на Радио ФОКУС.



"Всичко, което се случва, показва едно, че многополюсния свят, за който много говорят и Русия, и Китай, и други държави, се оказа напълно беззъб. Русия през последните години загуби много престиж. Ако вземем в последователност събитията: тя не можа да защити Армения по време на анексията на Нагорни Карабах, знаете какво се случи с Башар Асад в Сирия, виждате какво става в Иран в момента, защото протестите в Иран на опозицията са незапомнени по своя мащаб и хората са решени да сложат край на режима на Али Хаменей. Такива протести бих казала, че Иран не помни. И във всичките тези конкретни конфликти Русия става ясно, че не може да защити своите съюзници", обясни дипломатът.



Относно ситуацията във Венецуела, Нейнски каза, че Тръмп действа там, където смята, че контролът е осъществим, че съпротивата е управляема и че алтернативи липсват.



"Ако Европа не иска вмешателство от САЩ, Русия или Китай, тя трябва да се съсредоточи по-малко върху протестите и повече върху собствените си стратегически стъпки", подчерта Нейнски.



Според нея България винаги ще бъде в Европа, като подчерта и основните стъпки през годините за страната ни: Шенген и влизането ни в еврозоната.



"Европейския съюз ще наложи необходимост от много по-голяма стратегическа гъвкавост, за да може да бъде преодолявано ветото на държави, чийто национален интерес в определени моменти се сблъсква с необходимостта от геополитическото значение за тежестта на Европа", обясни тя.



А на въпрос какво трябва да направи България, за да има по-адекватна на световните процеси политика, Нейнски отговори: "България първо трябва да управи собствения си двор. Трябва да съумее, първо, от вътрешнополитическа гледна точка, тази гражданска енергия и този протест срещу статуквото да го трансформира в положителна енергия за реални и ефективни реформи. Защото най-важното в случая е протестът да се превърне в съзидателно действие за промяна", каза тя.