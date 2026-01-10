ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Спортни
Общество
Политика
Експерт по сигурността: НАТО не може да оцелее, ако САЩ действат едностранно срещу друг член
Автор: Веселка Иванова 15:06Коментари (0)182
©
НАТО не може да оцелее, ако САЩ действат едностранно срещу друг член или негови интереси, защото тогава член 4 и 5 от Хартата на НАТО стават неприложими. Ако Съединените щати извършат агресия в Гренландия срещу страна член на НАТО, останалите държави по силата на член 5 би трябвало да се намесят – включително военно. Това обаче е практически невъзможно, защото би означавало разпад на НАТО. Това каза в интервю за предаването "Нюзрум“ по Радио ФОКУС експертът по национална и международна сигурност полк. Славчо Велков.

Според него, дори и да не бъде овладяна Гренландия по военен път, НАТО вече няма да има същото бъдеще.

"Това, на което сме свидетели в момента – глобалният сблъсък между Западния свят и Русия по отношение на Украйна, разногласията между ЕС и политиката на президента Тръмп – показва, че има нови реалности и предизвикателства. Вероятно НАТО най-малкото няма да бъде същото в бъдещото си съществуване, а Европа ще бъде изправена пред необходимостта да се справя сама – дали чрез собствена отбранителна стратегия, политика или дори европейска армия, е отделен въпрос. Но знаем, че основата на НАТО са САЩ – те формират огромната част от силата и поемат по-голямата част от разходите. В последната половин година почти никой сериозен политик не говори за евроатлантическа солидарност, защото това понятие на практика престана да съществува“, обясни полк. Велков.

"Само тези политици, най-вече европейски, които не разбират, че зоните на влияние са факт и че държавите трябва да се съобразяват с тях и с онези, които доминират в тях – включително със сила – ще загубят. Имам предвид именно тези политици, включително и сегашните европейски. Ето една зона на влияние – западното полукълбо, Карибският басейн, Арктика, Гренландия. Ето друга зона – Украйна, където доминира Русия, част от Западна Европа, Черноморският регион, противопоставянето в Източното Средиземноморие и т.н. Бъдещето няма да бъде определяно от една или две сили, които да диктуват правилата – те ще бъдат повече. Все по-ясно се вижда, че една от тези сили е и Китай. Все още не повдигам въпроса за следващата възможна гореща точка в глобалното пространство – Индо-тихоокеанския регион, а именно Тайван, когато Китай рано или късно ще реши по начин, подобен на САЩ във Венецуела, да придобие Тайван. Тогава ще стане ясно дали е имало сделка по темата Венецуела с Китай и Русия, за да заемат те колеблива или неопределена позиция, каквато на практика заеха сега“, каза още експертът.

"Без съмнение сме във фаза на пренареждане, която в никакъв случай не може да се нарече по-малко опасна. Напротив – светът днес се намира в състояние, каквото не е бил от края на Студената война насам – състояние на остро противопоставяне, но с много повече и по-силни участници. Конфликтите, особено локалните – и нямам предвид конфликтът Русия-Украйна, който е геополитически – предстоят и ще бъдат нещо напълно нормално.

Дай Боже България да поеме онзи път, да определи посоката и да избере вярната линия, насочена към защита на собствения ѝ национален интерес, а не винаги да бъде придатък към интересите на големите сили – независимо дали става дума за САЩ, Русия, Китай или Европейския съюз. Не ни очаква нещо кой знае колко по-мирно и ведро, като се има предвид случващото се в света“, заключи полк. Славчо Велков.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Аналитични новини:
Полк. Велков: Съединените щати започнаха да придобиват онова, към...
13:11 / 10.01.2026
Проф. Чуков: Мадуро е бил наблюдаван къде ходи, какви са навиците...
13:32 / 05.01.2026
Константин Вълков: Тръмп "парцелира" света и затова се е ориентир...
17:38 / 04.01.2026
Политолог: Гражданите отиват на избори с убеждението, че политици...
19:06 / 29.12.2025
Международен анализатор: Светът се движи от силата, а не от право...
09:25 / 29.12.2025
Политолог: 2025 беше година на постижения, но и на критични момен...
14:41 / 24.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Родена е на днешния ден през 1942 г. като Фейме Кестебекова, но всички я знаят като Валя Балканска
Родена е на днешния ден през 1942 г. като Фейме Кестебекова, но всички я знаят като Валя Балканска
08:26 / 08.01.2026
Шефът на НОИ: Осъвременяването на пенсиите ще стане по формулата 50% инфлация и 50% ръст на доходите
Шефът на НОИ: Осъвременяването на пенсиите ще стане по формулата 50% инфлация и 50% ръст на доходите
22:33 / 08.01.2026
24 коли са потрошени след екшъна на Скобелева майка, в основата е полудял сириец
24 коли са потрошени след екшъна на Скобелева майка, в основата е полудял сириец
10:39 / 08.01.2026
Meteo Balkans: Навлизаме във фалшива зима
Meteo Balkans: Навлизаме във фалшива зима
19:51 / 08.01.2026
Участник от "Игри на волята" ще става татко
Участник от "Игри на волята" ще става татко
12:28 / 09.01.2026
3170 евро месечно става минималната заплата за педагозите в детските градини в Австрия
3170 евро месечно става минималната заплата за педагозите в детските градини в Австрия
12:30 / 09.01.2026
Карбовски: Смяната на лева с еврото показва безапелационно народопсихологията на българина
Карбовски: Смяната на лева с еврото показва безапелационно народопсихологията на българина
10:40 / 09.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Богоявление 2026 г.
Тенис от Пловдив и региона
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Марица в Трета лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: