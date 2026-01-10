ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Спортни
Общество
Политика
|Експерт по сигурността: НАТО не може да оцелее, ако САЩ действат едностранно срещу друг член
Според него, дори и да не бъде овладяна Гренландия по военен път, НАТО вече няма да има същото бъдеще.
"Това, на което сме свидетели в момента – глобалният сблъсък между Западния свят и Русия по отношение на Украйна, разногласията между ЕС и политиката на президента Тръмп – показва, че има нови реалности и предизвикателства. Вероятно НАТО най-малкото няма да бъде същото в бъдещото си съществуване, а Европа ще бъде изправена пред необходимостта да се справя сама – дали чрез собствена отбранителна стратегия, политика или дори европейска армия, е отделен въпрос. Но знаем, че основата на НАТО са САЩ – те формират огромната част от силата и поемат по-голямата част от разходите. В последната половин година почти никой сериозен политик не говори за евроатлантическа солидарност, защото това понятие на практика престана да съществува“, обясни полк. Велков.
"Само тези политици, най-вече европейски, които не разбират, че зоните на влияние са факт и че държавите трябва да се съобразяват с тях и с онези, които доминират в тях – включително със сила – ще загубят. Имам предвид именно тези политици, включително и сегашните европейски. Ето една зона на влияние – западното полукълбо, Карибският басейн, Арктика, Гренландия. Ето друга зона – Украйна, където доминира Русия, част от Западна Европа, Черноморският регион, противопоставянето в Източното Средиземноморие и т.н. Бъдещето няма да бъде определяно от една или две сили, които да диктуват правилата – те ще бъдат повече. Все по-ясно се вижда, че една от тези сили е и Китай. Все още не повдигам въпроса за следващата възможна гореща точка в глобалното пространство – Индо-тихоокеанския регион, а именно Тайван, когато Китай рано или късно ще реши по начин, подобен на САЩ във Венецуела, да придобие Тайван. Тогава ще стане ясно дали е имало сделка по темата Венецуела с Китай и Русия, за да заемат те колеблива или неопределена позиция, каквато на практика заеха сега“, каза още експертът.
"Без съмнение сме във фаза на пренареждане, която в никакъв случай не може да се нарече по-малко опасна. Напротив – светът днес се намира в състояние, каквото не е бил от края на Студената война насам – състояние на остро противопоставяне, но с много повече и по-силни участници. Конфликтите, особено локалните – и нямам предвид конфликтът Русия-Украйна, който е геополитически – предстоят и ще бъдат нещо напълно нормално.
Дай Боже България да поеме онзи път, да определи посоката и да избере вярната линия, насочена към защита на собствения ѝ национален интерес, а не винаги да бъде придатък към интересите на големите сили – независимо дали става дума за САЩ, Русия, Китай или Европейския съюз. Не ни очаква нещо кой знае колко по-мирно и ведро, като се има предвид случващото се в света“, заключи полк. Славчо Велков.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Аналитични новини:
Полк. Велков: Съединените щати започнаха да придобиват онова, към...
13:11 / 10.01.2026
Проф. Чуков: Мадуро е бил наблюдаван къде ходи, какви са навиците...
13:32 / 05.01.2026
Константин Вълков: Тръмп "парцелира" света и затова се е ориентир...
17:38 / 04.01.2026
Политолог: Гражданите отиват на избори с убеждението, че политици...
19:06 / 29.12.2025
Международен анализатор: Светът се движи от силата, а не от право...
09:25 / 29.12.2025
Политолог: 2025 беше година на постижения, но и на критични момен...
14:41 / 24.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Meteo Balkans: Навлизаме във фалшива зима
19:51 / 08.01.2026
Участник от "Игри на волята" ще става татко
12:28 / 09.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS