ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Зърнопроизводители загатнаха за поскъпване на олиото
"Жътвата от слънчоглед започна почти в цялата страна. Добивите варират между 100 и 200 килограма, дори на места има и под 100 килограма добив. При царевицата едва следващите седмици ще стартира, но там очакванията са за доста ниска реколта. В някои региони на страната въобще няма да има нищо като добив. Много от колегите дори си лажираха това, което бяха засели. В други региони може би около 200-300 килограма ще се движи добивът от декар", каза Илия Проданов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите, пред БНТ.
Нивата на реколтата остават сходни с предходната година.
"С предходната година, ако ги сравняваме, може би ще се движим на идентични нива. Това обаче въобще не е средното ниво за страната, нито за всеки един регион. В последните може би над 10 години, такива две поредни години не е имало с такава сериозна суша", коментира Илия Проданов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 92
|предишна страница [ 1/16 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Пенсионерка: Смешната пенсия от 672 лева не стига, работя без пре...
09:47 / 19.08.2025
Опитен криминалист: Убийството в Първомай не е заради обир, има л...
09:39 / 19.08.2025
Майка: Единствената ми надежда е бабите да се пенсионират, когато...
09:32 / 19.08.2025
БСК: В голямата потребителска кошница има страшно много стоки и т...
09:23 / 19.08.2025
Пловдивски бизнесмен е шофирал джипа, конвоиран от полицаи, докат...
09:11 / 19.08.2025
Синът на шофьора на автобуса: След 2 седмици щеше да се пенсионир...
09:31 / 19.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Отиде си Димитър Димитров
19:05 / 17.08.2025
Земетресение в Южна България рано тази сутрин
08:33 / 17.08.2025
Почина голям актьор
15:33 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS