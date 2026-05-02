Проходът Шипка остава под снежна покривка и на 2 май, като температурите паднаха до минус 2 градуса, придружени от силен студен вятър. Пътната настилка е опесъчена, но преминаването през участъка се осъществява при стриктни зимни условия.

Въпреки снеговалежа, към момента не са постъпвали сигнали за паднали дървета или затиснати от клони пътни платна.

Във високите части на планините също се е натрупала нова снежна покривка. Поради ниските температури и бурния вятър, условията за планински туризъм в целия район са изключително лоши и крият рискове за посетителите.