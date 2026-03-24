Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:52

Заседание на Областната епизоотична комисия беше проведено вчера в Хасково. Причината е усложнената обстановка със заразни болести при едри и дребни преживни животни в Гърция и Кипър. В южната ни съседка има огнища на шарка по овцете и козите, а в Кипър – на шап. Целта на заседанието в областна администрация Хасково беше да се набележат мерки за превенция срещу опасните заболявания.



"Аз съм заявявал многократно, че България е един разграден двор за некачествени храни. В цяла Европа над 6 месеца за дълбоко замрзени меса не се допускат за преработка. България е единственият пазар, който това не се контролира и това не се наблюдава", каза пред БНТ Бойко Синапов, председател на Сдружение “Обединени български животновъди".



Той обясни, че нито една наша кланница не изкупува живи телета, а родните животни се изднасят зад граница.



"От какво се произвеждат тези "наши" колбаси? Количеството сурово млако, макар че се е изкупува на много ниски, нищожно ниски цени в момента, бълват големи количества млечни продукти на пазара. Това доказва и ясен факт, че се преработват палмови месла, сухи млека и така нататък. Многократно сме го заявявали това нещо", каза още Синапов.