|Жестоко убийство на 86-годишен мъж на спирка в Южна България
На 7 януари 2026 г. е бил подаден сигнал на тел. 112, че в с. Горна кула, обл. Кърджали, в района на автобусна спирка, е починал 86-годишен мъж. Установено е, че той е бил нападнат от 29-годишния С.Х., който му нанесъл удари по тялото и главата, вследствие на които пострадалият е починал.
Обвиняемият С.Х. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Извършват се действия по разследването.
