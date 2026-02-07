ЗАРЕЖДАНЕ...
|Жена сама отглежда български супер храни и прилага "устойчиво земеделие"
Суперхраните, според Деси, са тези, които сами отглеждаме, без да използваме химия. Дава ни и нагледан пример с броколи, зеле, цвекло, коприва и лапад. Суперхрани можем да хапваме и през зимата – тук дамата нарежда туршиите, киселото зеле, домашната лютеничка, киселите краставички, лютите чушки, които са полезни, но в умерени количества.
"Доказано е, че в червената люта чушка има повече витамин Ц отколкото в един лимон. Мисля, че са изключително полезни“, допълва тя.
Живеейки по законите на природата, тя успява да съхранява и отглежда традиционни български сортове на всякакви зеленчуци и подправки.
"Когато забавим темпото и се вслушаме в природата, намираме път и към себе си. Сега е моментът, когато отпусне зимата и се стопи снега, да започнем подготовката и на семената, и на разсадите за първите зеленчуци“, приканва всички любители градинари Деси.
На въпроса с какво трябва да се храним, за да сме здрави ни отговаря с древна мъдрост - "Казано е, че това, което расте в твоята географска ширина, е най-подходящо за тялото ти“.
Деси казва, че е късметлийка, защото може сама да отгледа храната си и да изработи съд, в който да я сготви.
Призовава всеки, който иска да е здрав, да прилага простите методи – да приема прости храни, да се движи и да отделя повече време за любимите си занимания и любимите си хора.
