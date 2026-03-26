21:06

Жена наръга двама души пред метростанция "Васил Левски" в София, после същата нападна още две млади жени на автобусна спирка на бул. "Черни връх".



От Спешна помощ потвърждават за инцидента. На място на метростанция при Националния стадион веднага са изпратени две линейки. Пострадалите са двама мъже на 63 и 65 години, транспортирани са в "Пирогов", без опасност за живота.



Други две линейки са изпратени към бул. "Черни връх". Жертвите са две млади жени на 27 години, транспортирани са във ВМА. Те са с наранявания в горната част на тялото.



Първият сигнал е получен в 19:29, а вторият - 10-15 мин. по-късно. По предварителна информация и четирите жертви са германски граждани.