Жена е в болница след тежък сблъсък с кола на пешеходна пътека

© Две пътни произшествия с пострадали пешеходци са възникнали вчера в Пловдивска област. Със сериозни травми в болница е настанена 52-годишна жена, блъсната около 6.40 ч. от лек автомобил "Хюндай“ на пешеходна пътека на ул. "Карловска“ в село Граф Игнатиево.



Няма данни за употреба на алкохол и наркотични вещества от 65-годишния шофьор на колата. С полицейска заповед той е бил задържан за срок до 24 часа в РУ-Труд.



Местопроизшествието е запазено, извършени са огледи. Води се досъдебно производство съответно в пловдивския сектор "Разследване на престъпления по транспорта“.