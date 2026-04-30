Земетресение с магнитуд 2.5 по скалата на Рихтер е регистрирано край Ямбол в малките часове на нощта. Данните са на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

Трусът е отчетен в 01:57 ч., като епицентърът му се намира на около 11.8 км от Ямбол и на 272 км от София.

По информация на специалистите, трусът е бил слаб и няма данни да е усетен от населението или да е причинил щети.

Поредица от слаби трусове

Земетресението край Ямбол е поредното регистрирано в страната в рамките на последните дни. Само преди два дни беше отчетен друг слаб трус – с магнитуд 2.2 по Рихтер – в района на Симитли, област Благоевград. Специалистите напомнят, че подобни слаби сеизмични прояви са обичайни за територията на България и в повечето случаи не представляват риск за населението.