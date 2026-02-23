© ФОКУС Единственото ангажиране на летище "Васил Левски" с това учение е разполагането на паркоместа на самолетите в зоната на цивилното летище. Не говорим за участие на летище София в учение, а говорим за използване на свободна паркоплощ от летище за летателни апарати.



Това заяви служебният министър на отбраната Атанас Запрянов относно разпространени в социалните мрежи снимки на американски военни самолети на летище "Васил Левски“ в София.



"Учението е планирано по искане на европейското командване и то като параметри може да включва не повече от 15 летателни апарата, като личният състав, който ще бъде използван е не повече от 500 човека", каза той.



Това учение не е свързано с обстановката и преговорите на САЩ с Иран. Никой не е искал то България нито територия, нито някакво военно участие в хипотетична бъдеща операция на въоръжените сили на САЩ срещу Иран", каза Запрянов.



