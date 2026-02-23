ЗАРЕЖДАНЕ...
|Запрянов: Летището в София не участва в учение, а се използват свободните му места за самолети
Това заяви служебният министър на отбраната Атанас Запрянов относно разпространени в социалните мрежи снимки на американски военни самолети на летище "Васил Левски“ в София.
"Учението е планирано по искане на европейското командване и то като параметри може да включва не повече от 15 летателни апарата, като личният състав, който ще бъде използван е не повече от 500 човека", каза той.
Това учение не е свързано с обстановката и преговорите на САЩ с Иран. Никой не е искал то България нито територия, нито някакво военно участие в хипотетична бъдеща операция на въоръжените сили на САЩ срещу Иран", каза Запрянов.
