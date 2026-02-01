ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Забраниха бебешки артикули заради риск от опасност
Единият модел бебешка раница е с бранд MOTHER!S LOVE и уникален идентификатор 1005008688935483. Другият доказано опасен модел носач за бебе е с бранд Shenzen Zunwei Waist Stool Products Co. Ltd, баркод 6972396110479 и уникални идентификатори 1005007577581001-12000041365944627.
Разпореждане за премахване от онлайн пазара е издадено и за бебешки слинг с номер на модела Y1590. Изработен е от плат и от мрежа, поставя се като елече на възрастния човек и се завързва на гърба на детето, но няма опора, която да го държи отдолу и това крие опасност от изплъзване. Уникалните идентификатори на модела са 005007565256736-12000041320277361.
Несъответствието на артикулите с Общия регламент относно безопасността на продуктите се изразява в това, че при тях липсват вградени отвори за крачета и това не дава сигурност за детето. Бебешкият слинг не отговаря и на европейския стандарт 16512.
И трите модела са продавани чрез AliExpress.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Край на лева
08:02 / 01.02.2026
Божидар Божанов: ГЕРБ загуби европейския си облик
21:19 / 31.01.2026
Радев отговори на Кирил Петков
20:10 / 31.01.2026
Скок в цените в пунктове за годишни технически прегледи
18:49 / 31.01.2026
Зов за помощ: Млада жена и майка води тежка битка за живота си
15:52 / 31.01.2026
БСП избира лидер на 7 и 8 февруари
15:31 / 31.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Еконт": Спираме пощенските услуги
09:08 / 30.01.2026
Почина Деян Мендев
13:10 / 30.01.2026
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
10:39 / 31.01.2026
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
13:00 / 31.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS